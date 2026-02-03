Norveç millisinin hücumçusu Yorgen Strann Larsen “Vulverhempton”dan “Kristal Palas”a keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu transferi “Kristal Pelas”ın rəsmi saytı açıqlayıb.
Futbolçunun London klubu ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Bu transfer “Kristal Palas” üçün rekorddur. O, yeni klubunda 22 nömrəli formanı geyinəcək.
Yorgen Strann Larsen bu mövsüm 26 matçda altı qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.
“Kristal Palas” hazırda 29 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 15-ci yerdədir.