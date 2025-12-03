“Mançester Siti” doqquz qolluq oyundan qalib çıxıb, “Everton” minimal üstünlüklə üstün olub - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunda “Fulhem” “Mançester Siti”ni qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 5:4 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb.
Erlinq Holand 17-ci dəqiqədə qonaqları hesabda irəli çıxarıb, Teyani Reynders 37-ci dəqiqədə fərqi ikiqat artırıb, Fil Foden isə 44-cü dəqiqədə “Siti”nin üçüncü qolunu vurub. Emil Smit-Rou 45+2-ci dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb. Foden 48-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi yenidən artırıb. Sander Berge isə 54-cü dəqiqədə öz qapısına qol vurub – 1:5. Aleks İvobi 57-ci dəqiqədə fərqi azaldıb, ardınca Samu Çukvueze 73 və 78-ci dəqiqələrdə iki qola imza atıb – 4:5.
Bu oyundan sonra “Fulhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 17 xalla 15-ci, “Mançester Siti” isə 28 xalla ikinci yerdədir.
Turun digər oyununda “Bornmut” “Everton”u qəbul edib. Qarşılaşma 1:0 hesabı ilə qonaqların xeyrinə bitib.