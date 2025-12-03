3 Dekabr 2025
AZ

“Mançester Siti” doqquz qolluq oyundan qalib çıxıb, “Everton” minimal üstünlüklə üstün olub - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 01:40
15
“Mançester Siti” doqquz qolluq oyundan qalib çıxıb, “Everton” minimal üstünlüklə üstün olub - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunda “Fulhem” “Mançester Siti”ni qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 5:4 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb.

Erlinq Holand 17-ci dəqiqədə qonaqları hesabda irəli çıxarıb, Teyani Reynders 37-ci dəqiqədə fərqi ikiqat artırıb, Fil Foden isə 44-cü dəqiqədə “Siti”nin üçüncü qolunu vurub. Emil Smit-Rou 45+2-ci dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb. Foden 48-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi yenidən artırıb. Sander Berge isə 54-cü dəqiqədə öz qapısına qol vurub – 1:5. Aleks İvobi 57-ci dəqiqədə fərqi azaldıb, ardınca Samu Çukvueze 73 və 78-ci dəqiqələrdə iki qola imza atıb – 4:5.

Bu oyundan sonra “Fulhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 17 xalla 15-ci, “Mançester Siti” isə 28 xalla ikinci yerdədir.

Turun digər oyununda “Bornmut” “Everton”u qəbul edib. Qarşılaşma 1:0 hesabı ilə qonaqların xeyrinə bitib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir
01:50
Dünya futbolu

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir

Yerini Donnarummaya verəndən sonra Trafford “Mançester Siti”dən ayrılmaq niyyətindədir
“Nyukasl” “Monako”nun yarımmüdafiəçisini heyətinə qatmağı düşünür
01:32
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Monako”nun yarımmüdafiəçisini heyətinə qatmağı düşünür

Laminin üç alternativi var
Hans-Diter Flik: “Real”ın matçını izləmədim, diqqətim “Barselona”ya yönəlib”
00:57
Dünya futbolu

Hans-Diter Flik: “Real”ın matçını izləmədim, diqqətim “Barselona”ya yönəlib”

Alman baş məşqçini indilərdə yalnız öz komandası maraqlandırır
“Liverpul” və “Arsenal” bu qış Rodriqonu “Real”dan 85-90 milyon avroya transfer edə bilər
00:20
Dünya futbolu

“Liverpul” və “Arsenal” bu qış Rodriqonu “Real”dan 85-90 milyon avroya transfer edə bilər

“Real” yaxşı pul verən olsa, 24 yaşlı oyunçunu satmağı düşünür
Holand Premyer Liqa tarixində 100 qola ən tez çatan oyunçudur - VİDEO
00:01
Dünya futbolu

Holand Premyer Liqa tarixində 100 qola ən tez çatan oyunçudur - VİDEO

Holand “Siti”yə 2022-ci ilin yayında qoşulub
Konte oyunçular tərəfindən 2024/25 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib
2 Dekabr 23:50
Dünya futbolu

Konte oyunçular tərəfindən 2024/25 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib

İtalyan məşqçi 2024-cü ilin yayında “Napoli” klubuna rəhbərlik edir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb