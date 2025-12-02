Konte oyunçular tərəfindən 2024/25 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte rəsmi olaraq 2024/2025 mövsümü üçün İtaliya A Seriyasının ən yaxşı məşqçisi seçilib.
İdman.Biz-in Sky Sports-a istinadən verdiyi məlumata görə, məşqçi liqanın oyunçuları arasında keçirilən səsvermədən sonra bu mükafatın qalibi seçilib.
İtalyan məşqçi 2024-cü ilin yayında “Napoli” klubuna rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında ilk mövsümündə komanda liqa titulunu qazanıb.
“Napoli” 2024/2025 mövsümündə İtaliya çempionatında 38 oyundan 82 xal toplayaraq birinci yeri tutub. Onlar ikinci yerdə olan “İnter”dən bir xal öndədirlər.
Bütün mövsüm ərzində Kontenin komandası 27 qol buraxıb ki, bu da liqanın ən yaxşı müdafiə rekordudur.
“Napoli” hazırda 13 oyundan sonra 28 xalla Seriya A turnir cədvəlində ikinci yerdədir.