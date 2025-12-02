2 Dekabr 2025
Simeone “Barselona” ilə oyun barədə: “Mübarizə apara bilmək üçün güclü olmalıyıq”

2 Dekabr 2025 18:24
32
“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone komandasının La Liqanın 19-cu turunda “Barselona” ilə qarşılaşacağı oyundan əvvəl açıqlama verib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gecəyarısı start götürəcək.

“Gözlədiyimiz oyunun tərzi tamamilə aydındır. İnanılmaz hücumu, ağıllı mövqeyi və bir neçə çox güclü oyunçusu olan bir rəqiblə qarşılaşırıq. Mübarizə apara bilmək üçün güclü olmalıyıq. Oyunu onları məğlub edə biləcəyimizə inandığımız səviyyəyə çatdırmalıyıq. Onlar hücum strategiyalarını və ya yüksək müdafiə xəttini dəyişməyiblər ki, bu da fantastik nəticələrə gətirib çıxarıb. Taktiki müxtəlifliyə malik bir komanda ilə oynadığımızı bilirik; onları oyunumuzu tətbiq edə biləcəyimizə inandığımız mövqelərə cəlb etməliyik”, - deyə "Football Espana" Simeonedən sitat gətirib.

İspaniya liqasında oynanılan 14 oyundan sonra “Barselona” 34 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Atletiko Madrid” 31 xalla dördüncü yerdədir.

