“Atletiko Madrid” bu qış Qallaheri “Mançester Yunayted”ə 30 milyon avroya satmağa hazırdır

“Atletiko Madrid” ingilis yarımmüdafiəçi Konor Qallaherlə yollarını ayırmaq üçün qiymət təyin edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, insayder Fabrizio Romano bildirib ki, Madrid klubu 25 yaşlı yarımmüdafiəçini yanvar transfer pəncərəsində təxminən 30 milyon avroya “Mançester Yunayted”ə sata bilər. İcarə məsələsi qətiyyən nəzərdən keçirilmir.
“Mançester Yunayted” yay transfer pəncərəsinin sonunda Qallaherlə maraqlandığını bildirmişdi, lakin “Atletiko Madrid” daha sonra onun heyətdə qalacağını açıqladı. İndi vəziyyət dəyişə bilər: ingilis 2026-cı il dünya çempionatında iştirak şansını artırmaq üçün daha çox oyun vaxtı axtarır.
Qallaher 2024-cü ilin yayında “Atletiko Madrid”ə 34 milyon funt sterlinqə qoşulub, lakin bu mövsüm cəmi üç oyunda start heyətində yer alıb. Romanoya görə, daimi transfer ən real variant hesab olunur: “Əgər tam hüquqlu müqavilə təklif olunarsa, vəziyyət dəyişə bilər. Mənbələr təxminən 30 milyon avro məbləğində ödənişin qışda Qallaheri transfer etmək üçün yaxşı şans olacağını deyirlər”.
Həmçinin qeyd olunur ki, “Mançester Yunayted”dən əlavə, İngiltərə və İtaliyadan bir neçə klub vəziyyəti diqqətlə izləyir.