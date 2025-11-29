29 Noyabr 2025
AZ

Amorim “Mançester Yunayted”in nəticələrindən narazıdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 04:08
54
Amorim “Mançester Yunayted”in nəticələrindən narazıdır

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim komandasının bu mövsümdəki nəticələri barədə şərh verib.

İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadla bildirir ki, “Qırmızı şeytanlar”ın çalışdırıcısı daha çox xal qazanmalı olduqlarını etiraf edib.

“Düşünürəm ki, oyunlara baxanda daha çox xal qazanmalıyıq. Çünki bəzi oyunlarda matçı idarə etdik, digərlərində üstünlüyümüz oldu və sonra uduzduq. Bu, çox məyusedici və qanqaraldıcıdır, xüsusən də “Everton”la son oyun.

Növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq və başa düşməliyik ki, bu mövsüm liqada hər şey çox tez dəyişə bilər. Ona görə də yenidən başlayaq və növbəti oyuna diqqət yetirək”, - deyə Amorim klubun rəsmi saytında bildirib.

İngiltərə Premyer Liqasında oynanılan 12 oyundan sonra “Mançester Yunayted”in 18 xalı var və turnir cədvəlində 10-cu yerdədir. “Arsenal” 29 xalla cədvələ başçılıq edir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropanın ən güclü 7 klubu Girassini almaq üçün € 50 milyon ödəməlidir
03:12
Dünya futbolu

Avropanın ən güclü 7 klubu Girassini almaq üçün € 50 milyon ödəməlidir

Bu yay Girassini 50 milyon avroya almaq hüququ olan yeddi klubun adı açıqlanıb
A Seriyası: “Komo” “Sassuolo” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO
02:20
Dünya futbolu

A Seriyası: “Komo” “Sassuolo” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO

Bu oyundan sonra “Komo” 24 xalla altıncı yerdədir
La Liqa: “Xetafe” minimal hesabla “Elçe”ni məğlub edib - VİDEO
02:13
Dünya futbolu

La Liqa: “Xetafe” minimal hesabla “Elçe”ni məğlub edib - VİDEO

Yeganə qolu 56-cı dəqiqədə Mauro Arambarri vurub
“RB Leypsiq” səfərdə “Borussiya Mönhenqladbax”ı məğlub edə bilməyib
02:06
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” səfərdə “Borussiya Mönhenqladbax”ı məğlub edə bilməyib

“RB Leypsiq” 26 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
Dastan Satpayev Yamal və Fatidən sonra Çempionlar Liqasında qol vuran üçüncü ən gənc oyunçudur
01:45
Dünya futbolu

Dastan Satpayev Yamal və Fatidən sonra Çempionlar Liqasında qol vuran üçüncü ən gənc oyunçudur

“Kayrat”ın 17 yaşlı futbolçusunun bazar dəyəri 3 milyon avrodur
Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq
01:26
Dünya futbolu

Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq

Davam edən mərc araşdırması və zədələr komandanı kritik bir mərhələyə salıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır