Amorim “Mançester Yunayted”in nəticələrindən narazıdır

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim komandasının bu mövsümdəki nəticələri barədə şərh verib.
İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadla bildirir ki, “Qırmızı şeytanlar”ın çalışdırıcısı daha çox xal qazanmalı olduqlarını etiraf edib.
“Düşünürəm ki, oyunlara baxanda daha çox xal qazanmalıyıq. Çünki bəzi oyunlarda matçı idarə etdik, digərlərində üstünlüyümüz oldu və sonra uduzduq. Bu, çox məyusedici və qanqaraldıcıdır, xüsusən də “Everton”la son oyun.
Növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq və başa düşməliyik ki, bu mövsüm liqada hər şey çox tez dəyişə bilər. Ona görə də yenidən başlayaq və növbəti oyuna diqqət yetirək”, - deyə Amorim klubun rəsmi saytında bildirib.
İngiltərə Premyer Liqasında oynanılan 12 oyundan sonra “Mançester Yunayted”in 18 xalı var və turnir cədvəlində 10-cu yerdədir. “Arsenal” 29 xalla cədvələ başçılıq edir.