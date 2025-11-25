Premyer Liqa klubları “Real”da qalmaq istəməyən Vinisusla maraqlanırlar

“Liverpul” və “Mançester Yunayted” “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Juniorun yeni müqavilə ilə bağlı vəziyyətini izləyir.
Bu barədə İdman.Biz “Mirror” qəzetinə istinadən məlumat verir.
“The Athletic” daha əvvəl braziliyalı futbolçunun “Kral klubu”nun baş məşqçisi Xabi Alonso ilə gərginlik səbəbindən müqaviləsini yeniləmədiyini bildirmişdi.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” bir müddətdir ki, Vinisiusla maraqlanır. “Liverpul”un da öz növbəsində adı daha əvvəl cinah oyunçusu ilə çəkilib.
Bu mövsüm Vinisius bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 150 milyon avrodur.