“Çelsi”nin keçmiş müdafiəçisi: “Liverpul” dağılıb”

“Çelsi”"nin keçmiş müdafiəçisi Con Terri İngiltərə Premyer Liqasındakı hazırkı vəziyyət barədə danışaraq, titul uğrunda yalnız iki iddiaçı gördüyünü bildirib: “Arsenal” və “Çelsi”.
İdman.Biz-in məlumatına görə, o, “Stemford Bric”də keçiriləcək qarşıdakı matçın birinci yer uğrunda mübarizədə həlledici mərhələ olacağını bildirib.
Terri qeyd edib ki, titul hələ bir matçda müəyyənləşməsə də, bu iki komanda ən sabit görünür. O, həmçinin “Liverpul”u titul yarışında görmədiyini deyib:
“Düşünürəm ki, “Liverpul” 100 faiz mübarizədən kənarda qalıb. “Liverpul”a nə olub? Onlar sadəcə dağılıblar. Komanda ciddi çətinliklərlə üzləşib”.
Terrinin sözlərinə görə, qarşıdakı matçlar kimin təzyiqə tab gətirəcəyini və mövsümün sonuna qədər mübarizəni davam etdirə biləcəyini göstərəcək.