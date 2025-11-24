Kriştianu Ronaldunun bioloji yaşının 28 olduğunu bildirilib

“Whoop” şirkəti, Portuqaliyanın və “Əl-Nəsr”in 40 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldunun bioloji yaşının 28 olduğunu bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, araşdırmanın nəticələri X sosial media platformasında dərc edilib və tez bir zamanda populyarlıq qazanıb. Ronaldo özü qısa bir şərhlə cavab verib: “Məlumatlar yalan danışmır”.
Bu mövsüm portuqaliyalı klub və millidə 17 oyun keçirib, 16 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Hücumçu 2023-cü ildən “Əl-Nəsr”də oynayır, lakin ən böyük uğuru “Mançester Yunayted” və “Real Madrid”dəki vaxtlarından gəlir.
Ronaldo beşqat “Qızıl top” mükafatının sahibidir.