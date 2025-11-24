24 Noyabr 2025
AZ

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 19:51
44
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Cinah oyunçusu Vinisius Junior ilə “Real Madrid” arasında müqavilənin uzadılması danışıqları çıxılmaza düşüb.

İdman.Biz-in “The Athetic”ə istinadəın verdiyi məlumata görə, çox güman ki, buna səbəb oyunçunun baş məşqçi Xabi Alonso ilə münaqişəsi olub.

Bu ilin əvvəlində “Real Madrid” braziliyalıya maaşının ildə təxminən 20 milyon avroya qədər artırılmasını nəzərdə tutan müqavilənin uzadılması təklifi ilə çıxış edib. Rədd edildikdən sonra klub oyunçunun nümayəndələrindən öz rəqəmlərini açıqlamalarını istəyib. Vinisiusun komandası klub tarixində ən yüksək maaşlardan biri ilə tarixi bir razılaşma tələb edib. Bütün bonuslar daxil olmaqla, məbləğ mövsümdə 30 milyon avroya çata bilərdi, bu da əvvəllər Kriştiano Ronaldo ilə imzalanmış oxşar bir müqavilə idi. Buraya baza maaşı, performans bonusları və müqavilənin uzadılması bonusu daxil idi ki, bu da əvvəllər “Real Madrid” oyunçularına təklif olunmatıb.

Mövsümün başlamazdan əvvəl əlavə danışıqlar aparılıb, lakin indi çıxılmaz vəziyyətə düşüb. “Real Madrid” başa düşür ki, maliyyə fikir ayrılıqlarından əlavə, ulduz oyunçularından biri ilə baş məşqçi Xabi Alonso arasındakı çətin münasibətlər də danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək cəhdlərinə mane olur.

Vinisiusun mövqeyi danışıqlar taktikası kimi qəbul edilə bilər, lakin mənbəyə görə, oyunçu Alonso ilə münasibətlərini nəzərə alaraq klubla uzunmüddətli müqavilə bağlamağa ehtiyac görmür. Bu, “Real Madrid” üçün sürpriz olmasa da, klub daxilində narahatlıq yaradıb.

Vinisius və Alonso arasındakı münaqişənin La Liqanın 10-cu turunda “Barselona”ya 2:1 hesablı məğlubiyyətin ikinci hissəsində oyunçunun əvəzlənməsinə görə yarandığı iddia edilir. Braziliyalı onda məşqçinin qərarına sərt şəkildə qəzəbini bildirmişdi.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir
İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”
17:25
Futbol

İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”

Stepan Tomas Azərbaycan çempionunun İtaliyada sürpriz edə biləcəyinə inandığını bildirib
Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”
17:10
Futbol

Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”

O, Ağdam təmsilçisini Azərbaycanın ən hegemon klubu adlandırıb
Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA
16:55
Futbol

Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA

Onun yenidən məşqçiliyə qayıdacağı barədə iddialar güclənib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq