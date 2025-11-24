Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Cinah oyunçusu Vinisius Junior ilə “Real Madrid” arasında müqavilənin uzadılması danışıqları çıxılmaza düşüb.
İdman.Biz-in “The Athetic”ə istinadəın verdiyi məlumata görə, çox güman ki, buna səbəb oyunçunun baş məşqçi Xabi Alonso ilə münaqişəsi olub.
Bu ilin əvvəlində “Real Madrid” braziliyalıya maaşının ildə təxminən 20 milyon avroya qədər artırılmasını nəzərdə tutan müqavilənin uzadılması təklifi ilə çıxış edib. Rədd edildikdən sonra klub oyunçunun nümayəndələrindən öz rəqəmlərini açıqlamalarını istəyib. Vinisiusun komandası klub tarixində ən yüksək maaşlardan biri ilə tarixi bir razılaşma tələb edib. Bütün bonuslar daxil olmaqla, məbləğ mövsümdə 30 milyon avroya çata bilərdi, bu da əvvəllər Kriştiano Ronaldo ilə imzalanmış oxşar bir müqavilə idi. Buraya baza maaşı, performans bonusları və müqavilənin uzadılması bonusu daxil idi ki, bu da əvvəllər “Real Madrid” oyunçularına təklif olunmatıb.
Mövsümün başlamazdan əvvəl əlavə danışıqlar aparılıb, lakin indi çıxılmaz vəziyyətə düşüb. “Real Madrid” başa düşür ki, maliyyə fikir ayrılıqlarından əlavə, ulduz oyunçularından biri ilə baş məşqçi Xabi Alonso arasındakı çətin münasibətlər də danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək cəhdlərinə mane olur.
Vinisiusun mövqeyi danışıqlar taktikası kimi qəbul edilə bilər, lakin mənbəyə görə, oyunçu Alonso ilə münasibətlərini nəzərə alaraq klubla uzunmüddətli müqavilə bağlamağa ehtiyac görmür. Bu, “Real Madrid” üçün sürpriz olmasa da, klub daxilində narahatlıq yaradıb.
Vinisius və Alonso arasındakı münaqişənin La Liqanın 10-cu turunda “Barselona”ya 2:1 hesablı məğlubiyyətin ikinci hissəsində oyunçunun əvəzlənməsinə görə yarandığı iddia edilir. Braziliyalı onda məşqçinin qərarına sərt şəkildə qəzəbini bildirmişdi.