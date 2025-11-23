“Qarabağ”ın rəqibi üç xalı 4 qolla qazandı

Almaniya Bundesliqasının 11-ci turunda “Köln” və “Ayntraxt Frankfurt” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşmanı 4:3 hesabı ilə “qartallar” qazanıblar. Oyun Kölndə keçirilib.
Yakub Kaminski dördüncü dəqiqədə ev sahibi komandanı irəli çıxarıb, Artur Teate isə 39-cu dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Mahmud Daud 45+6-cı dəqiqədə qonaqları irəli çıxarıb. Conatan Burkhardt 59-cu dəqiqədə hesab arasındakı fərqi artırıb. 63-cü dəqiqədə o, ikinci qolunu vurub. Marius Bülter “qırmızı-ağlar”ın ikinci qolunu 83-cü dəqiqədə vurub. Jan-Luka Valdşmidt 90+4-cü dəqiqədə fərqi azaldıb – 3:4.
Bu oyundan sonra “Köln” Almaniyanın yüksək divizionunun turnir cədvəlində 14 xalla doqquzuncu, “Ayntraxt Frankfurt” isə 20 xalla altıncı yerdədir.
Növbəti turda “qırmızı-ağlar” noyabrın 29-da səfərdə “Verder Bremen”lə, “qartallar” isə noyabrın 30-da “Volfsburq”la qarşılaşacaq.