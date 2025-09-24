İkiqat olimpiya çempionu özünü aktyorluqda sınayacaq

Hokkeyçi, ikiqat olimpiya çempionu və üçqat Stenli Kubokunun qalibi Vyaçeslav Fetisov sentyabrın 26-da Moskvadakı "Xamovniki" teatrında Mixail Barşevskinin “Qeyri-format” tamaşasında aktyorluq debütünü edəcək.
İdman.biz bildirir ki, bu barədə tədbirlə bağlı press-relizdə məlumat verilib.
Quruluşun unikallığı ondadır ki, elan edilmiş aktyor heyətindən əlavə, “gizli qonaq” - Fetisov da var. Əvvəllər bu qonaq qismində müğənnilər Nikolay Baskov, Larisa Dolina və Qarik Sukaçov da olublar.
Fetisovun həmçinin yeddiqat dünya çempionu və doqquzqat Avropa çempionu titulları da var.
İdman.biz