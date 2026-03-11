11 Mart 2026
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 17-ci tura start veriləcək

11 Mart 2026 10:20
Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 17-ci tura start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki matç baş tutacaq.

“DH Volley” komandası səfərdə UNEC ilə üz-üzə gələcək, “Gəncə” isə “Milli Aviasiya Akademiyası”nın meydanında mübarizə aparacaq. Hər iki qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.

Görüşlər müvafiq olaraq UNEC və “Milli Aviasiya Akademiyası”nın idman zalında təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasında 17-ci tura martın 12-də yekun vurulacaq.

