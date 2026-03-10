10 Mart 2026
Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar baş tutacaq

10 Mart 2026 14:32
Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) Level iki seminarı mayın 25-dən 29-dək Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) tərəfindən təşkil olunacaq.

Seminara FIVB-nin məşqçi-instruktoru, professor, türkiyəli Cengiz Akarçeşme rəhbərlik edəcək.

FIVB-nin müəyyən etdiyi şərtlərə əsasən, Level-1 kursunu ən azı 2 il öncə keçmiş mütəxəssislər seminara qatıla bilərlər. Namizədlər ingilis dilini bilməli, həmçinin sağlamlıq vəziyyəti, fiziki hazırlıq səviyyəsi və məşqçilik bacarıqları ilə tələblərə cavab verməlidirlər.

