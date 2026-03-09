Sinner mətbuatla danışmağı niyə sevmədiyini izah edib

Dördqat Böyük Dəbilqə çempionu və dünya 2-cisi, italyan tennisçi Yannik Sinner peşəkar tennisçi kimi həyatda ən çox nəyi bəyənmədiyini açıqlayıb.
“Ən az bəyəndiyim şey mətbuat konfranslarıdır (gülümsəyir), həmişə eyni sualları cavablandırırıq. Bu, mənim heç xoşuma gəlmədiyi demək deyil. Bu, işin bir hissəsidir, bilirsiniz. Çölə çıxmaqdan, oynamaqdan və yaşamaqdan zövq alıram. Düşünürəm ki, bizim gözəl həyatımız var. Çoxlu fantastik yerlər görürük... Aydındır ki, bunu hər il təkrar-təkrar etdikdə, həmişə eyni yerlərə gedirsiniz, beləliklə, hansını bir az daha çox, hansını bir az daha az bəyəndiyinizi əvvəlcədən bilirsiniz.
Düşünürəm ki, bizim çox gözəl, çox xoş və çox təhlükəsiz bir həyatımız var, çünki ətrafımız gözəl insanlarla əhatə olunmuşuq. Çox şanslı bir vəziyyətdəyəm, çünki bir çox insanla səyahət edə bilirəm. Burada bir neçə dostum var və bu, çox kömək edir. Ona görə də bəyənmədiyim heç nə yoxdur. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə hər şeyə daha çox bənzəyir, bilirsiniz", Sinner mətbuat konfransında deyib.