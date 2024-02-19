Prezident kubokundan 3 medalla - FOTO

Taekvondo üzrə Azərbaycan yığması İranın paytaxtı Tehranda keçirilən Prezident kubokunda çıxışını başa vurub.

İdman.biz xəbər verir ki, yarışın son günündə komanda daha bir medal qazanıb.

G2 kateqoriyalı yarışda yğmanin heyətində Səyyad Dadaşov (58 kq) fərqlənib. O, fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yer alıb.

Azərbaycan yığması Prezidentinin kubokunu 3 medalla başa vurub. Daha öncə Taleh Süleymanov (87 kq) gümüş, Ələskər Əliyev (74 kq) isə turniri bürünc mükafat qazanıb.

Qeyd edək ki, analoji yarış sabah parataekvondoçular arasında start götürəcək.

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