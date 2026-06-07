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Qaşim Maqomedov medalın bir addımlığında

Taekvondo
Xəbərlər
7 İyun 2026 18:13
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Qaşim Maqomedov medalın bir addımlığında

Taekvondo üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Qaşim Maqomedov Dünya Taekvondo Qran-pri turnirində uğurlu çıxışını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 58 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən yarışda ardıcıl üç qələbə qazanıb.

Maqomedov müvafiq olaraq İtaliya, Yunanıstan və Çin idmançılarını məğlub edərək yarımfinala vəsiqə qazanıb. Bu nəticə ilə Azərbaycan taekvondoçusu turnirdə medal şansını qoruyub.

Qeyd edək ki, Roma Qran-prisinə bu gün yekun vurulur. Turnirdə Azərbaycanı Qaşim Maqomedovla yanaşı, Cavad Ağayev və Eltac Qafarov da təmsil edir.

İdman.Biz
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