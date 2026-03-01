1 Mart 2026
AZ

Taekvondoçularımız Özbəkistan toplanışını başa vurdular - FOTO

Taekvondo
Xəbərlər
1 Mart 2026 14:21
114
Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət milli komandası Özbəkistanda təşkil olunan təlim-məşq toplanışını uğurla başa vurub.

İdman.Biz-ə bu barədə Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

Fevralın 16-dan 28-dək davam edən hazırlıq prosesi komandamızın fiziki və taktiki hazırlığının yüksəldilməsinə xidmət edib. Özbəkistanın yığma komandası ilə birgə keçirilən məşqlər idmançılarımız üçün təcrübə mübadiləsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edib.

Təlim-məşq prosesi milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, böyük məşqçi Elnur Amanov və məşqçi Günay Zeynalovanın rəhbərliyi altında həyata keçirilib.

