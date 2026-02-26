26 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanın deflimpiya və paralimpiya millilərinin birgə təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Taekvondo
Xəbərlər
26 Fevral 2026 17:36
57
Azərbaycanın deflimpiya və paralimpiya millilərinin birgə təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının dəstəyi ilə deflimpiya və paralimpiya millilərinin birgə təlim-məşq toplanışı başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, martın 15-dək davam edəcək təlim-məşq toplanışında deflimpiyaçılar Aslımaral Umarova (43 kq), Nuranə Nadirova (46 kq), Turan Şeydayev (48 kq), Gülseyra Ağabalayeva (53 kq), Şəms Ağayeva (63 kq), Vüsal Salmanov (68 kq) və Tehran Umudxanov (68 kq) iştirak edirlər.

Hazırlıq prosesi Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir.

Təlim-məşq toplanışının əsas məqsədi idmançılar arasında təcrübə mübadiləsini gücləndirmək və komanda ruhunu formalaşdırmaqdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO
24 Fevral 15:59
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Memorandumla bağlı hər iki qurumun rəsmiləri arasında görüş keçirilib
Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistanda hazırlıq keçir - FOTO
23 Fevral 13:05
Taekvondo

Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistanda hazırlıq keçir - FOTO

Fevralın 16-da start verilən məşqlər fevralın 28-dək davam edəcək
Taekvondo üzrə Azərbaycan millisi Şəkidə hazırlıq keçir - VİDEO
21 Yanvar 16:37
Taekvondo

Taekvondo üzrə Azərbaycan millisi Şəkidə hazırlıq keçir - VİDEO

Yığma üzvləri 14 günlük hazırlıq mərhələsinə cəlb olunub
Qusarda taekvondo üzrə rayon birinciliyi keçirilib - FOTO
18 Yanvar 17:52
Taekvondo

Qusarda taekvondo üzrə rayon birinciliyi keçirilib - FOTO

Yarışda 50 idmançı müxtəlif çəki dərəcələrində mübarizə aparıb
21 yaşlı taekvondo hakimi: “Atam əcnəbi, anam isə azərbaycanlıdır” - MÜSAHİBƏ
7 Yanvar 15:51
Taekvondo

21 yaşlı taekvondo hakimi: “Atam əcnəbi, anam isə azərbaycanlıdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hazırda İdman Akademiyasında təhsil alıram
Quba taekvondoçuları Azərbaycan birinciliyində beş medal qazandılar - FOTO
30 Dekabr 2025 16:45
Taekvondo

Quba taekvondoçuları Azərbaycan birinciliyində beş medal qazandılar - FOTO

Quba komandasının məşqçisi idman ustası, əməkdar məşqçi Tural Vəlibəyovdur

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib