23 Fevral 2026
Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistanda hazırlıq keçir - FOTO

Taekvondo
Xəbərlər
23 Fevral 2026 13:05
77
Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət milli komandasının üzvləri Özbəkistanda təlim-məşq toplanışlarını bu ölkənin yığması ilə birgə davam etdirirlər.

İdman.Biz xəbər verir ki, fevralın 16-da start verilən məşqlər fevralın 28-dək davam edəcək.

Təlim-məşq prosesi milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, böyük məşqçi Elnur Amanov və məşqçi Günay Zeynalovanın rəhbərliyi altında həyata keçirilir.

Toplanışın əsas məqsədi idmançıların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara optimal formada hazırlaşmalarının təmin edilməsidir. Birgə sparrinqlər isə döyüş təcrübəsinin artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

İdman.Biz
