“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi

4 Aprel 2026 13:00
“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi

Bu gün “Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası məlumat yayıb.

Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının yaradılmasının 100 illiyinə və Bakının 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxtı” seçilməsinə həsr olunan yarışda əsasən həvəskar və veteran stolüstü tennisçilər bacarıqlarını göstərirlər.

“Şüa İdman Kompleksi”ndə təşkil olunan turnirdə peşəkar idmançılar yalnız qoşa yarışlarda (bir peşəkar və bir həvəskar olmaqla) mübarizə aparacaqlar.

4-5 və 11-12 aprel tarixlərində keçiriləcək yarışın mükafat fondu 3000 manat olacaq.

Qeyd edək ki, sözügedən turnir həmçinin stolüstü tennisin kütləviliyinin və populyarlığının artırılması məqsədi daşıyır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start
29 Mart 17:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start

Həm kişi, həm də qadın seçmə komandalarımız ilk turu ikinci sırada tamamlayıblar
Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı
27 Mart 11:39
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı

Milli komandamızın üzvləri Çində təşkil olunan gərgin təlim-məşq toplanışını uğurla yekunlaşdırıb

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar
25 Mart 20:46
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar

Bundan əvvəl qadınlardan ibarət komanda anoloji yarışda debüt edib
“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək
18 Mart 16:57
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək

Turnirdə iştirak etmək istəyənlər federasiyaya müraciət edə bilərlər
Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start
15 Mart 13:47
Stolüstü tennis

Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start

Qadınlardan ibarət millimiz Avrasiya Liqasında gümüş medal qazanıb
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb
14 Mart 21:17
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb

İdmançı daha öncə Almaniyadakı beynəlxalq turnidə üçüncü olmuşdu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək