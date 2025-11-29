Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan Kuboku yekunlaşıb - FOTO

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan kuboku başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, paytaxt Bakı ilə yanaşı müxtəlif şəhər və rayonları təmsil edən idmançıların qatıldığı yarışda 14 və 18 yaşadək stolüstü tennisçilər mübarizə aparıblar.
"Şüa İdman Kompleksi"ndə təşkil olunan turnirin nəticələrinə əsasən, "Sumqayıt 1" 2011-ci il və daha kiçik təvəllüdlü qızların komanda yarışının qalibi olub.
Oğlanların mübarizəsi 13 Nömrəli İOEUGİM-in qələbəsi ilə nəticələnib.
Qoşa yarışlarında Yağmur Məmmədli – Sofiya Trofimenko və Onur Quluzadə - Əliəkbər Mirzəliyev tandemi birinci olub.
Qarışıq-qoşa növündə isə Onur Quluzadə - Yağmur Məmmədli cütü fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Yağmur Məmmədli ilə Onur Quluzadə şəxsi yarışlarda da bütün rəqiblərinə qalib gəlib.
2007-2010-cu il təvəllüdlü idmançıların komanda yarışlarında "Sumqayıt 1" qızların, "13 nömrəli İOEUGİM" oğlanların mübarizəsində ən yaxşı nəticəyə imza atıb.
Qoşa yarışlarında Mərziyyə Nurmətova – Aylin Əsgərova və Uğur Nəzərli – Toğrul Məhəmmədov dueti birinci yeri tutub.
Qarışıq-qoşa növündə Adil Əhmədzadə ilə Mərziyyə Nurmətova qalib adını qazanıb. Şəxsi mübarizə isə Aylin Əsgərova ilə Adil Əhmədzadənin qələbəsi ilə başa çatıb.
Fəxri kürsüdə yer alan idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları və Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının hədiyyələri təqdim olunub.