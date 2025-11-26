26 Noyabr 2025
AZ

2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb - VİDEO

İdman, biz və Olimpiada
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 16:05
28
2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb - VİDEO

2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli Yunanıstanda alovlandırılıb. Mərasim Qədim Olimpiya stadionunda keçirilməli olsa da, pis hava şəraiti səbəbindən Arxeologiya Muzeyinə köçürülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, alovlandırma mərasimində Yunanıstan prezidenti Konstantinos Tasulas və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Kirsti Koventri də iştirak ediblər.

Qədim Olimpiya, Olimpiya Oyunlarının doğulduğu məkan sayılır və burada məşəlin alovlandırılması 1936-cı ildən bəri Oyunların rəmzi - başlanğıc nöqtəsi hesab olunur. Ali kahinə ənənəyə uyğun olaraq günəş şüalarını parabolik güzgü vasitəsilə toplayaraq məşəli yandırıb və sülh, paklıq, həmçinin Olimpiya ruhunun davamlılığını təcəssüm etdirən alovu məşəl daşıyıcısına təqdim edib.

Qeyd edək ki, Milano-Kortina 2026 Qış Olimpiya Oyunları fevralın 6-dan 22-dək təşkil olunacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

CAR Olimpiadaya ev sahibliyi etmək üçün müraciət edəcək
13 Noyabr 22:17
İdman, biz və Olimpiada

CAR Olimpiadaya ev sahibliyi etmək üçün müraciət edəcək

Afrika ölkələri heç vaxt Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etməyiblər
BOK kiberidman Olimpiya oyunlarının keçirilməsindən imtina edib
3 Noyabr 18:34
İdman, biz və Olimpiada

BOK kiberidman Olimpiya oyunlarının keçirilməsindən imtina edib

Tərəflər öz layihələrinə diqqət yetirəcəklər
Ağacan Abıyev AOA-nın xüsusi mükafatı ilə təltif edilib
9 Oktyabr 23:40
İdman, biz və Olimpiada

Ağacan Abıyev AOA-nın xüsusi mükafatı ilə təltif edilib

Olimpiya dəyərlərinin qorunması və təbliği müzakirə edilib
BOK prezidenti: "Olimpiya oyunlarının aktual qalmasını istəyirəm"
25 Sentyabr 21:00
İdman, biz və Olimpiada

BOK prezidenti: "Olimpiya oyunlarının aktual qalmasını istəyirəm"

Koventri BOK prezidenti vəzifəsinə iyunda başlayıb
Xəzər İsayevə Belçikada diplom təqdim olunub - FOTO
20 Sentyabr 00:57
İdman, biz və Olimpiada

Xəzər İsayevə Belçikada diplom təqdim olunub - FOTO

AzƏOK sədri Brüseldə toplantıda iştirak edib

BOK İsrailin Olimpiadaya buraxılmamasını müzakirə etməyib - Prezident
19 Sentyabr 21:01
İdman, biz və Olimpiada

BOK İsrailin Olimpiadaya buraxılmamasını müzakirə etməyib - Prezident

Hazırda Milanda BOK-un İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb