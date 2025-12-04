Avropa Oyunları-2027-nin konturları: Proqram və lisenziyaların sayı nə qədər olacaq?

Son bir həftə ərzində 2027-ci ildə İstanbulda keçiriləcək Avropa Oyunları diqqət mərkəzindədir. Əvvəlcə Avropa Olimpiya Komitəsi (AOK) Türkiyənin Gənclər və İdman Nazirliyi ilə müqavilə imzalayıb, yarışların təşkili üzrə Koordinasiya Komissiyası təsdiqlənib, ardınca isə bu mövzu Münhendə keçirilən konfransda müzakirəyə çıxarılıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, multiformatlı forumun tarixinin Bakıdan başlaması Avropa Oyunlarına marağı daha da artırır. Həmçinin nəzərə alsaq ki, bir sıra idman növlərində yarışlar Olimpiadaya seçmə xarakteri daşıyır, bu oyunların nəticələri dəfələrlə daha böyük əhəmiyyət qazanır.
Bu, yaxın vaxtlarda Los-Anceles üçün lisenziya mübarizəsinə başlayacaq Azərbaycan idmançıları üçün də keçərlidir.
Məsələn, 2023-cü ildə Krakovda keçirilən üçüncü Avropa Oyunlarında Paris Olimpiadasına 100-dən çox kvota paylanmışdı. Güləşin proqramda yer almasını nəzərə alsaq, İstanbulda bu sayın daha da artacağı istisna edilmir. Hazırda isə çoxnövlü forumun tam proqramı üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir və bu proqram Yay Olimpiya Oyunlarına seçmənin əsas tərkib hissəsinə çevriləcək.
“Biz başa düşürük ki, Avropa Oyunlarının proqramında idman növlərinin tezliklə təsdiqlənməsi idmançılar, məşqçilər, federasiyalar və təşkilatçılar daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərə fayda verəcək. AOK-un İcraiyyə Komitəsi bu məsələ üzərində çalışır”, – deyə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Kapralos bildirib.
Artıq ilkin siyahı razılaşdırılıb və burada 21 idman növü yer alıb. Onların arasında əvvəlki yarışda iştirak etməyən, lakin proqramına geri dönən güləş və gimnastika da var. Eyni zamanda diqqət çəkən məqamlardan biri də ağır atletikanın ilk dəfə olaraq çoxnövlü foruma daxil edilməsi olub.
İlkin yarış proqramına həmçinin cüdo, taekvondo, boks, atıcılıq, karate, yüngül atletika, qılıncoynatma, badminton, oxatma, voleybol, 3x3 basketbol, triatlon, müasir beşnövçülük, üzgüçülük, avarçəkmə və stolüstü tennis daxil edilib. Bundan əlavə, iki alternativ növ – sahilyanı avarçəkmə və yelkənli idman da proqramda öz yerini tapıb.
Lakin faktiki olaraq proqramdakı idman növlərinin sayı daha çox olacaq. Çünki, məsələn, Bakıda və Minskdə keçirilən Avropa Oyunlarının gimnastika proqramına bədii və idman gimnastikasından tutmuş batut üzərində tullanmaya, akrobatika və aerobikaya qədər bütün idman şadlanan idman növləri daxil idi. Bu məqamı Avropa Gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov da qeyd edib: “Fəxrlə bildirirəm ki, gimnastika yenidən Avropa Oyunlarının bir hissəsi olacaqBiz indi növlər, rəqəmlər və təsnifat prosesinin müzakirəsi mərhələsinə qədəm qoyuruq. Əmin olun ki, məqsədimiz 2015-ci ildə Bakıda və 2019-cu ildə Minskdə keçirilən ilk Avropa Oyunlarında olduğu kimi altı növ - kişi və qadın idman gimnastikası, bədii gimnastika, batut üzərində tullanmalar, akrobatika və aerobikanın proqramda yer almasını təmin etməkdir”, - deyə F. Qayıbov vurğulayıb.
Bununla yanaşı, AOK-un Koordinasiya Komissiyasının İstanbulda ilk səfəri gələn ilin yanvar ayında baş tutacaq.
Zəki Feyzullayev