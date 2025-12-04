4 Dekabr 2025
AZ

Avropa Oyunları-2027-nin konturları: Proqram və lisenziyaların sayı nə qədər olacaq?

İdman, biz və Olimpiada
Təhlil
4 Dekabr 2025 13:59
57
Avropa Oyunları-2027-nin konturları: Proqram və lisenziyaların sayı nə qədər olacaq?

Son bir həftə ərzində 2027-ci ildə İstanbulda keçiriləcək Avropa Oyunları diqqət mərkəzindədir. Əvvəlcə Avropa Olimpiya Komitəsi (AOK) Türkiyənin Gənclər və İdman Nazirliyi ilə müqavilə imzalayıb, yarışların təşkili üzrə Koordinasiya Komissiyası təsdiqlənib, ardınca isə bu mövzu Münhendə keçirilən konfransda müzakirəyə çıxarılıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, multiformatlı forumun tarixinin Bakıdan başlaması Avropa Oyunlarına marağı daha da artırır. Həmçinin nəzərə alsaq ki, bir sıra idman növlərində yarışlar Olimpiadaya seçmə xarakteri daşıyır, bu oyunların nəticələri dəfələrlə daha böyük əhəmiyyət qazanır.

Bu, yaxın vaxtlarda Los-Anceles üçün lisenziya mübarizəsinə başlayacaq Azərbaycan idmançıları üçün də keçərlidir.

Məsələn, 2023-cü ildə Krakovda keçirilən üçüncü Avropa Oyunlarında Paris Olimpiadasına 100-dən çox kvota paylanmışdı. Güləşin proqramda yer almasını nəzərə alsaq, İstanbulda bu sayın daha da artacağı istisna edilmir. Hazırda isə çoxnövlü forumun tam proqramı üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir və bu proqram Yay Olimpiya Oyunlarına seçmənin əsas tərkib hissəsinə çevriləcək.

“Biz başa düşürük ki, Avropa Oyunlarının proqramında idman növlərinin tezliklə təsdiqlənməsi idmançılar, məşqçilər, federasiyalar və təşkilatçılar daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərə fayda verəcək. AOK-un İcraiyyə Komitəsi bu məsələ üzərində çalışır”, – deyə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Kapralos bildirib.

Artıq ilkin siyahı razılaşdırılıb və burada 21 idman növü yer alıb. Onların arasında əvvəlki yarışda iştirak etməyən, lakin proqramına geri dönən güləş və gimnastika da var. Eyni zamanda diqqət çəkən məqamlardan biri də ağır atletikanın ilk dəfə olaraq çoxnövlü foruma daxil edilməsi olub.

İlkin yarış proqramına həmçinin cüdo, taekvondo, boks, atıcılıq, karate, yüngül atletika, qılıncoynatma, badminton, oxatma, voleybol, 3x3 basketbol, triatlon, müasir beşnövçülük, üzgüçülük, avarçəkmə və stolüstü tennis daxil edilib. Bundan əlavə, iki alternativ növ – sahilyanı avarçəkmə və yelkənli idman da proqramda öz yerini tapıb.

Lakin faktiki olaraq proqramdakı idman növlərinin sayı daha çox olacaq. Çünki, məsələn, Bakıda və Minskdə keçirilən Avropa Oyunlarının gimnastika proqramına bədii və idman gimnastikasından tutmuş batut üzərində tullanmaya, akrobatika və aerobikaya qədər bütün idman şadlanan idman növləri daxil idi. Bu məqamı Avropa Gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov da qeyd edib: “Fəxrlə bildirirəm ki, gimnastika yenidən Avropa Oyunlarının bir hissəsi olacaqBiz indi növlər, rəqəmlər və təsnifat prosesinin müzakirəsi mərhələsinə qədəm qoyuruq. Əmin olun ki, məqsədimiz 2015-ci ildə Bakıda və 2019-cu ildə Minskdə keçirilən ilk Avropa Oyunlarında olduğu kimi altı növ - kişi və qadın idman gimnastikası, bədii gimnastika, batut üzərində tullanmalar, akrobatika və aerobikanın proqramda yer almasını təmin etməkdir”, - deyə F. Qayıbov vurğulayıb.

Bununla yanaşı, AOK-un Koordinasiya Komissiyasının İstanbulda ilk səfəri gələn ilin yanvar ayında baş tutacaq.

Zəki Feyzullayev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ 2034 Qış Olimpiya Oyunlarının loqosunu təqdim etdi
26 Noyabr 19:24
İdman, biz və Olimpiada

ABŞ 2034 Qış Olimpiya Oyunlarının loqosunu təqdim etdi

Loqonun hər bir hərfi Yutanın landşaftı, tarixi və vizual irsindən götürülüb
2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb - VİDEO
26 Noyabr 16:05
İdman, biz və Olimpiada

2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb - VİDEO

Pis hava şəraitinə görə məkan dəyişdirilsə də, məşəlin alovlandırılması qədim Olimpiya ənənəsinə uyğun şəkildə baş tutub
CAR Olimpiadaya ev sahibliyi etmək üçün müraciət edəcək
13 Noyabr 22:17
İdman, biz və Olimpiada

CAR Olimpiadaya ev sahibliyi etmək üçün müraciət edəcək

Afrika ölkələri heç vaxt Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etməyiblər
BOK kiberidman Olimpiya oyunlarının keçirilməsindən imtina edib
3 Noyabr 18:34
İdman, biz və Olimpiada

BOK kiberidman Olimpiya oyunlarının keçirilməsindən imtina edib

Tərəflər öz layihələrinə diqqət yetirəcəklər
Ağacan Abıyev AOA-nın xüsusi mükafatı ilə təltif edilib
9 Oktyabr 23:40
İdman, biz və Olimpiada

Ağacan Abıyev AOA-nın xüsusi mükafatı ilə təltif edilib

Olimpiya dəyərlərinin qorunması və təbliği müzakirə edilib
BOK prezidenti: "Olimpiya oyunlarının aktual qalmasını istəyirəm"
25 Sentyabr 21:00
İdman, biz və Olimpiada

BOK prezidenti: "Olimpiya oyunlarının aktual qalmasını istəyirəm"

Koventri BOK prezidenti vəzifəsinə iyunda başlayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib