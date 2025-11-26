27 Noyabr 2025
ABŞ 2034 Qış Olimpiya Oyunlarının loqosunu təqdim etdi

İdman, biz və Olimpiada
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 19:24
52
ABŞ-də 2034-cü ildə keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının rəsmi loqosu ictimaiyyətə təqdim olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Oyunların rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşılan məlumata görə, yeni loqonun hərfləri Yuta ştatının özünəməxsus təbiəti və vizual tarixinə əsaslanaraq hazırlanıb.

“Loqodakı hər bir hərf Yutanı başqa heç bir yerə bənzətməyən landşaft, tarix və dizayndan ilhamlanıb. Cənubi Yutanın dolanbac konturlarından tutmuş Uosatç silsiləsinin təsiredici, qarla örtülü dağlarına qədər. Hər bir hərfin forması ştatımızın müxtəlif bölgələrində rast gəlinən mənzərələr və hekayələrlə səsləşir”, - deyə rəsmi açıqlamada bildirilir.

