1 Mart 2026
Reqbi yunion üzrə “Shamakhy Olympic Center`s Cup” turniri baş tutub

Reqbi
Xəbərlər
28 Fevral 2026 23:18
Reqbi yunion üzrə “Shamakhy Olympic Center`s Cup” turniri baş tutub

Şamaxı Olimpiya Mərkəzində reqbi yunion üzrə yeniyetmələrdən ibarət klublar arasında “Shamakhy Olympic Center`s Cup” adlı turnir keçirilib.

Yarışda “Qarabağ”, “EAS Simurgh”, “Dunya Warriors” və meydan sahibi “Şamaxı OM” klubları iştirak ediblər.

Daha təcrübəli “Qarabağ” klubuna finalda 15:0 hesabı ilə qalib gələn Dünya məktəbinin komandası turnirin qalibi olub. 3-cü yer uğrunda mübarizədə “EAS Simurgh” meydan sahiblərini 15:10 hesabı ilə məğlub edib.

Bu turnir 15 mart 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Reqbi Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək reqbi yunion üzrə ölkə birinciliyinə hazırlıq məqsədi daşıyırdı.

