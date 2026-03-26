BOK transgender idmançıların qadın yarışlarında iştirakını qadağan edib

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) transgender şəxslərin qadın yarışlarında iştirakını qadağan etmək qərarına gəlib.
İdman.Biz bildirir ki, BOK-un mətbuat xidməti bu barədə təşkilatın rəsmi saytında məlumat verib.
“Yalnız SRY geni testi ilə müəyyən edilən bioloji qadınlar artıq Olimpiya Oyunlarında və ya fərdi və komanda idman növləri də daxil olmaqla, BOK-un digər tədbirlərində qadın yarışlarında iştirak etmək hüququna malikdirlər. Dəlillərə və ekspert qiymətləndirmələrinə əsaslanan və 2028-ci il Los-Anceles Olimpiya Oyunlarından etibarən tətbiq olunan bu siyasət qadın yarışlarının ədalətliliyini, təhlükəsizliyini və bütövlüyünü təmin etməyə yönəlib.
Qərar geri alına bilməz və həvəskar və ya istirahət idman proqramlarına şamil edilmir, - BOK-un mətbuat xidməti bildirib.