Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası olub - FOTO

26 Mart 2026
Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası olub

26 Mart 2026 19:27
Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası olub

Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə UNESCO-nun Mənzil Qərargahında İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyaya Tərəf Dövlətlərin Onuncu Konfransı (COP10) Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, iclasda UNESCO-nun Baş direktorunun müavini (ADG) Lidiya Brito, müxtəlif coğrafi regionları təmsil edən üzvlər, UNESCO yanında akkreditə olunmuş daimi nümayəndəliklər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və antidopinq sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər iştirak ediblər. Həmçinin ilk dəfə olaraq müşahidəçi dövlətlər də iclasda iştirak ediblər.

Gündəlikdə COP10-da qəbul edilən qərarların icrası, Büronun növbəti iki il (2026–2027-ci illər) üzrə fəaliyyət planı, qlobal yazılı məsləhətləşmələrin nəticələri və digər mühüm məsələlər müzakirə olunub.

Büronun ilk rəsmi iclasından əvvəl Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov 26 mart 2026-cı il tarixində “İdmanda dopinqin kökünün kəsilməsi fondunun” Təsdiq Komitəsinin ikinci rəsmi iclasında Büronu təmsil edib.

Qeyd edək ki, Fərid Qayıbov həmçinin Büroda təmsil etdiyi II Qrupun (Mərkəzi və Şərqi Avropa) nümayəndələri ilə görüş keçirib. Görüş zamanı COP10 Bürosunun fəaliyyəti və iclasda təqdim olunacaq təkliflər barədə məlumat verilib, bu istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin səfər çərçivəsində nazirin Rusiya Federasiyasının idman naziri Mixail Deqtyarev ilə ikitərəfli görüşü baş tutub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

BOK transgender idmançıların qadın yarışlarında iştirakını qadağan edib
19:43
Digər

BOK transgender idmançıların qadın yarışlarında iştirakını qadağan edib

BOK-un mətbuat xidməti bu barədə təşkilatın rəsmi saytında məlumat verib
“Qarabağ MechaHack 9030”dan nümunəvi sosial missiya - FOTO
17:39
Digər

“Qarabağ MechaHack 9030”dan nümunəvi sosial missiya - FOTO

Train Brain mərkəzində gənclərə robototexnika və kodlaşdırmanın əsasları öyrədilib
“Formula-1” ulduzu samuray oldu - VİDEO
12:45
Digər

“Formula-1” ulduzu samuray oldu - VİDEO

Luis Hemilton “Billi öldürmək” filminin ustasından katana sirlərini öyrənir
Ferstappen Yaponiyada fərqli avtomobillə trasa çıxdı - VİDEO
25 Mart 14:13
Digər

Ferstappen Yaponiyada fərqli avtomobillə trasa çıxdı - VİDEO

Niderlandlı pilot “Fuji Speedway” trekində “Red Bull” rənglərinə boyanmış “Nissan”ı sınaqdan keçirib
“Qalatasaray” və “Beşiktaş”ın sabiq rəhbərləri saxlanıldı - VİDEO
25 Mart 12:41
Futbol

“Qalatasaray” və “Beşiktaş”ın sabiq rəhbərləri saxlanıldı - VİDEO

Türkiyədə tanınmış məşhurlar narkotik əməliyyatı ilə ələ keçdi
Azərbaycan İdman Akademiyası “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib
25 Mart 11:51
Digər

Azərbaycan İdman Akademiyası “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib

Beynəlxalq alimlər ASA-ya qoşulmağa dəvət olunur

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək