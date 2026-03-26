“Qarabağ MechaHack 9030”dan nümunəvi sosial missiya - FOTO

26 Mart 2026 17:39
Beynəlxalq arenada ölkəmizi uğurla təmsil edən “Qarabağ MechaHack 9030” robototexnika komandası, texnoloji biliklərin cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün əlçatan olması istiqamətində fəaliyyətini genişləndirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda son 6 ay ərzində sosial inklüzivlik prinsiplərinə sadiq qalaraq, ümumilikdə 95 şagird üçün genişmiqyaslı STEM seminarları və vorkşoplar silsiləsi həyata keçirib.

Bu missiya çərçivəsində komanda üzvləri iki fərqli uşaq evində məskunlaşan yeniyetmələri mühəndislik dünyasının maraqlı tərəfləri ilə tanış edib, onlarda gələcəyin peşələrinə olan marağı artırıblar. Sosial inklüzivliyin təmin olunması məqsədilə fəaliyyət dairəsini genişləndirən gənc mühəndislər, DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin "Qarabağ DOST Evi" filialında fiziki məhdudiyyətli və həssas qruplardan olan uşaqlar üçün xüsusi interaktiv seminar təşkil ediblər. Eyni zamanda, "Train Brain" tədris mərkəzində gənc istedadlara robototexnikanın incəlikləri və müasir proqramlaşdırmanın əsasları dərindən aşılanıb.

“Qarabağ MechaHack 9030” komandasının bu təşəbbüsü təkcə texniki biliklərin ötürülməsi deyil, həm də cəmiyyətdə bərabər imkanların yaradılması və gənclərin öz potensiallarını kəşf etmələri üçün bir bələdçi rolunu oynayır. Komanda rəhbərliyi bildirib ki, bu cür sosial layihələr davamlı xarakter daşıyacaq və daha çox gəncin modern texnologiyalarla tanış olmasına şərait yaradılacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Formula-1” ulduzu samuray oldu - VİDEO
12:45
Digər

“Formula-1” ulduzu samuray oldu - VİDEO

Luis Hemilton “Billi öldürmək” filminin ustasından katana sirlərini öyrənir
Ferstappen Yaponiyada fərqli avtomobillə trasa çıxdı - VİDEO
25 Mart 14:13
Digər

Ferstappen Yaponiyada fərqli avtomobillə trasa çıxdı - VİDEO

Niderlandlı pilot “Fuji Speedway” trekində “Red Bull” rənglərinə boyanmış “Nissan”ı sınaqdan keçirib
“Qalatasaray” və “Beşiktaş”ın sabiq rəhbərləri saxlanıldı - VİDEO
25 Mart 12:41
Futbol

“Qalatasaray” və “Beşiktaş”ın sabiq rəhbərləri saxlanıldı - VİDEO

Türkiyədə tanınmış məşhurlar narkotik əməliyyatı ilə ələ keçdi
Azərbaycan İdman Akademiyası “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib
25 Mart 11:51
Digər

Azərbaycan İdman Akademiyası “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib

Beynəlxalq alimlər ASA-ya qoşulmağa dəvət olunur
Beysbol oyununu təkbaşına izləmək üçün ağlasığmaz addım
25 Mart 09:35
Digər

Beysbol oyununu təkbaşına izləmək üçün ağlasığmaz addım

Yaponiyada təşkilatçılara 105 min dollar ziyan vuran azarkeş həbs edilib
35 yaşdan sonra hansı idman növü ilə peşəkar səviyyədə məşğul olmaq mümkündür? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
24 Mart 16:48
Digər

35 yaşdan sonra hansı idman növü ilə peşəkar səviyyədə məşğul olmaq mümkündür? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

İdmana nisbətən gec yaşda başlamaq istəyənlər üçün faydalı yazı

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək
MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır
04:14
Dünya futbolu

MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır

“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda azad agent olacaq