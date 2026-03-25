Azərbaycan İdman Akademiyası “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib

Azərbaycan İdman Akademiyası (ASA) 2026-cı ilin yaz və yay ayları üçün “Qonaq alimlər” proqramına müraciətlərin qəbulunu elan edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, proqram ASA-nın dinamik akademik mühitində intellektual mübadilənin, fənlərarası əməkdaşlığın və elmi tədqiqat fəaliyyətinin inkişafının təşviqinə yönəlib.
Müxtəlif akademik mühitləri və beynəlxalq təcrübəni təmsil edən alimlər ASA-ya müraciət etməyə dəvət olunur.
Akademiya bildirir ki, qoşulan qonaq alimlər inkişaf etməkdə olan beynəlxalq akademik əməkdaşlıq mühitinin bir hissəsinə çevriləcək.