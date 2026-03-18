Beysbolda sensasiya qeydə alınıb - VİDEO

Mayamidə keçirilən beysbol üzrə dünya çempionatının (“World Baseball Classic”) final qarşılaşması gözlənilməz nəticə ilə başa çatıb. Venesuela millisi turnirin aşkar favoriti hesab olunan ABŞ yığmasını məğlub edərək tarixində ilk dəfə çempionluq sevinci yaşayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçdan öncə ABŞ təmsilçilərinin davranışları böyük müzakirələrə səbəb olub. Amerikalı beysbolçular stadiona vaxtilə Olimpiya oyunlarının qalibi olmuş hokkey yığmasının formalarında gəliblər. Bu addım yerli mediada və azarkeşlər tərəfindən “həddindən artıq özünəinam” kimi qiymətləndirilərək kəskin tənqid olunub.

Venesuela üçün bu zəfər bir neçə baxımdan tarixi əhəmiyyət kəsb edir:

Cənubi Amerika təmsilçisi tarixində ilk dəfə “World Baseball Classic” turnirinin qalibi olub. İndiyədək onların ən yaxşı nəticəsi 2009-cu ildə qazanılan üçüncü yer idi. Bu qələbə sayəsində Venesuela beysbol yığması tarixində ilk dəfə Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, Venesuela daha əvvəl həvəskarlar arasında üç dəfə (1941, 1944, 1945) dünya çempionu olsa da, həmin turnir 2011-ci ildə ləğv edilib.

