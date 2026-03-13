Çingiz Mehdiyevin ölkədən getmək istəyi baş tutmadı

2015-2020-ci illərdə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat şirkətinin İdman Əməliyyatları şöbəsinin rəisi işləmiş Çingiz Mehdiyevin ölkədən çıxışına "stop" qoyulub.
İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, onun ölkədən çıxışında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən məhdudiyyət tətbiq edilib.
Çingiz Mehdiyev ölkədən çıxışına qoyulmuş "stop"un götürülməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. O, səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar xarici ölkədə müayinə olunmaq istədiyini bildirib.
Ədliyyə Nazirliyi Bakı Şəhər Probasiya İdarəsi tərəfindən məhkəməyə verilmiş arayışda isə Çingiz Mehdiyevin çəkilməmiş sınaq müddətinin 2 il bir aydan artıq olduğu qeyd edilib.
Məhkəmə müdafiəçini dinləyib, prokurorun təklifini nəzərə alıb, ərizəni və ona əlavə edilmiş materialları araşdıraraq belə nəticəyə gəlib ki, Çingiz Mehdiyevin ərizəsi təmin edilməməlidir.
Qeyd edək ki, Ç.Mehdiyev külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə və həmin pulları qanunsuz leqallaşdırmaqda ittiham edilib. O, Formula 1 yarışları ərəfəsində marşallar üçün geyim, ləvazimat, yağçəkən parçalar və digər əşyaları sifariş verərkən malların qiymətini süni şəkildə artırıb. Dövlət büdcəsindən ayrılmış pulları öz yaxın adamlarının adına olan şirkətlərə köçürüb. Qiymət şişirtməsi nəticəsində əldə edilmiş pullar isə qəsdən mənimsənilib.
Həmçinin o, özünə etibar edilmiş külli miqdarda vəsaiti talamaq niyyəti ilə ofşor zonada - Seyşel adalarında cinayətdən xəbərsiz anasının adına yaratdığı şirkəti Formula 1 yarışlarının keçirilməsi üçün ixtisaslaşmış təşkilat kimi təqdim edərək müqavilə bağlatdırıb.
İstintaqla Ç.Mehdiyevin ümumilikdə 397 min 852 min manat dövlət vəsaitini mənimsədiyi üzə çıxıb. Bundan əlavə o, əldə etdiyi pulların həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədilə külli miqdarda pul vəsaitlərini xarici banklara köçürərək leqallaşdırıb.
Qeyd olunan əməllərə görə, Ç.Mehdiyevə Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (külli miqdarda mənimsəmə), 12.1, 193-1.3.2 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdırma) 308.2 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 313-cü ( vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham verilib. Hökmə əsasən, Çingiz Mehdiyev 3 il sınaq müddəti olmaqla 8 il müddətinə şərti azadlıqdan məhkum etmə cəzasına məhkum edilib.