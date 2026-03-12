Çinin Hunan əyalətinin nümayəndə heyəti Azərbaycan İdman Akademiyasında olub - FOTO

Çin Xalq Respublikasının Hunan əyalətinin Xarici İşlər nümayəndə heyəti Azərbaycan İdman Akademiyasında (ASA) olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlar akademiyada fəaliyyət göstərən İdman tibbi tədqiqatları laboratoriyası və MediaLab-da yaradılmış müasir infrastruktur və tədris imkanları ilə tanış olublar.
Sonra ASA-nın rektoru Fuad Hacıyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə qonaqlar arasında görüş keçirilib.
Su Langın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə aparılan müzakirələrdə Çinin Hunan əyalətinin ali təhsil müəssisələri ilə (Central South University və Hunan University) əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, müəllim və tələbə mübadiləsi proqramlarının həyata keçirilməsi, həmçinin süni intellekt əsaslı yeni tətbiqi proqramların idman sahəsində model kimi tətbiqi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər gələcəkdə birgə layihələrin hazırlanması, akademik və elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi istiqamətində qarşılıqlı maraq ifadə ediblər.