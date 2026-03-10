10 Mart 2026
AZ

Azərbaycan İdman Akademiyası INTI Beynəlxalq Universiteti ilə memorandum imzalayıb - FOTO

Digər
Xəbərlər
10 Mart 2026 10:52
49
Azərbaycan İdman Akademiyası INTI Beynəlxalq Universiteti ilə memorandum imzalayıb - FOTO

Azərbaycan İdman Akademiyası (ASA) ilə İndoneziyanın INTI Beynəlxalq Universiteti arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşdə ASA-nı tədris işləri üzrə prorektor Ülkər Babayeva, ümumi işlər üzrə prorektor Taleh Qələndərli və Beynəlxalq əməkdaşlıq və kommunikasiya departamentinin beynəlxalq əməkdaşlıq və layihələrlə iş şöbəsinin müdiri Həsən İbrahimli təmsil ediblər.

Memorandum tərəflər arasında tədris, elmi fəaliyyət və beynəlxalq əlaqələr sahələrində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Eyni zamanda, ASA və INTI ali təhsil müəssisələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq reytinqlər istiqamətində əməkdaşlıq edəcək, professor-müəllim heyətinin və tədqiqatçıların, həmçinin fizioterapiya və idman menecmenti ixtisasları üzrə bakalavr tələbələrinin mübadiləsini həyata keçirəcəklər. Bununla yanaşı, birgə seminar və konfranslar təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, sözügedən memorandum ASA-nın Cənub-Şərqi Asiya regionunda yerləşən universitetlərlə imzaladığı ilk əməkdaşlıq sənədidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

WADA Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan tədbiri təxirə saldı
00:37
Digər

WADA Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan tədbiri təxirə saldı

Bakı şəhərində təşkil olunması nəzərdə tutulan WADA-nın İcraiyyə Komitəsinin (ExCo) iclası isə onlayn formatda keçiriləcək
Asif Sayadov Çin döyüş növləri üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb - FOTO
9 Mart 15:53
Digər

Asif Sayadov Çin döyüş növləri üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb - FOTO

Döyüş növləri üzrə millilərimiz ABŞ sınağını uğurla başa vurdu
Beyrutda futbol stadionu qaçqın düşərgəsinə çevrilib - FOTO/VİDEO
9 Mart 01:08
Digər

Beyrutda futbol stadionu qaçqın düşərgəsinə çevrilib - FOTO/VİDEO

Livanın baş arenasının sığınacaq verdiyi səkkiz min insan evsiz qalan 450 min sakinin kiçik bir hissəsidir
Rekordların və intiqamların 8 martı: İdman tarixində qırılan tabular - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + FOTO
8 Mart 14:33
Digər

Rekordların və intiqamların 8 martı: İdman tarixində qırılan tabular - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + FOTO

Boks əfsanəsinin ilk məğlubiyyətindən 86 minlik tamaşaçı rekorduna qədər
“Get bozbaşını bişir”: Azərbaycanda qadın idman jurnalisti olmağın çətinlikləri - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
8 Mart 12:00
Digər

“Get bozbaşını bişir”: Azərbaycanda qadın idman jurnalisti olmağın çətinlikləri - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Həmsöhbətlərimiz tanınmış qadın idman jurnalistləridir
Dövlət Gömrük Komitəsi Elçin Quliyevi cərimələdi
7 Mart 15:10
Digər

Dövlət Gömrük Komitəsi Elçin Quliyevi cərimələdi

İşə məhkəmədə baxılıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb