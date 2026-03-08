8 Mart 2026
AZ

Rekordların və intiqamların 8 martı: İdman tarixində qırılan tabular - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + FOTO

Digər
İcmal
8 Mart 2026 14:33
89
Rekordların və intiqamların 8 martı: İdman tarixində qırılan tabular - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + FOTO

8 mart tarixi idman dünyasında yalnız bayram kimi deyil, həm də stereotipləri qıran və yaddaşlara həkk olunan tarixi hadisələrlə seçilir. İllər öncə məhz bu gündə idman tarixində inqilab edən hadisələr baş verib.

İdman.Biz tarixin bu gününə təsadüf edən ən maraqlı hadisələri təqdim edir:

Əsrin döyüşü: Co Frezer Məhəmməd Əliyə qarşı (1971)

Boks tarixinin ən böyük hadisələrindən biri məhz 1971-ci ilin 8 martında baş tutub. Nyu-Yorkun “Medisen Skver Qarden” arenasındakı döyüşdə iki məğlubedilməz ağırçəkili - Məhəmməd Əli və Co Frezer üz-üzə gəlib. 15 raund davam edən və “Əsrin döyüşü” adlandırılan bu qarşılaşmada Frezer Əlini hakimlərin yekdil qərarı ilə məğlub edərək onun məğlubedilməzlik seriyasına son qoyub.

AFC Qadın Futbol Günü (8 mart 2015-ci ildən)

Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) 2015-ci ildən etibarən hər il 8 martı rəsmi olaraq “Qadın Futbol Günü” kimi qeyd edir və bu tarixdə qitə miqyasında qadın futbolunun inkişafı üçün tədbirlər keçirilir.

“Barselona”dan tarixi “Remontada” (2017)

Futbol tarixinin ən inanılmaz geri dönüşlərindən biri 2017-ci il martın 8-də qeydə alınıb. Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyununda “Barselona” ilk matçda 0:4 hesabı ilə uduzduğu PSJ-ni “Kamp Nou”da qəbul edib. Kataloniyalılar 6:1 hesablı möcüzəvi qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə adlayıblar. Bu hadisə futbol tarixinə “La Remontada” kimi düşüb.

Qadınlar idmanında tamaşaçı rekordu (2020)

8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə idman aləmində gender bərabərliyini simvolizə edən böyük rekord da qeydə alınıb. Avstraliyada keçirilən Qadınlar arasında T20 Dünya Kubokunun finalında (Avstraliya - Hindistan matçı) stadiona 86 174 tamaşaçı toplaşıb. Bu, qadınların iştirak etdiyi idman yarışları tarixində ən yüksək göstəricilərdən biri kimi tarixə düşüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Get bozbaşını bişir”: Azərbaycanda qadın idman jurnalisti olmağın çətinlikləri - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
12:00
Digər

“Get bozbaşını bişir”: Azərbaycanda qadın idman jurnalisti olmağın çətinlikləri - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Həmsöhbətlərimiz tanınmış qadın idman jurnalistləridir
Dövlət Gömrük Komitəsi Elçin Quliyevi cərimələdi
7 Mart 15:10
Digər

Dövlət Gömrük Komitəsi Elçin Quliyevi cərimələdi

İşə məhkəmədə baxılıb
Diplomatlar arasında kartinq yarışı təşkil edilib - FOTO
7 Mart 14:06
Digər

Diplomatlar arasında kartinq yarışı təşkil edilib - FOTO

19 kişi və 10 qadın iştirakçı fərdi mübarizə aparıb
Azərbaycanın idman paytaxtı necə inkişaf edir? – İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Qazaxdan yazır - FOTO
7 Mart 13:17
Digər

Azərbaycanın idman paytaxtı necə inkişaf edir? – İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Qazaxdan yazır - FOTO

Qazax idman ənənələrini yaşatmaqda davam edir
İdmançılar və məşqçilər “Qan ver, həyat xilas et!” könüllü qanvermə aksiyasında iştirak ediblər
6 Mart 19:00
Digər

İdmançılar və məşqçilər “Qan ver, həyat xilas et!” könüllü qanvermə aksiyasında iştirak ediblər - FOTO

Aksiyanın təşəbbüskarı Gənclər və İdman Nazirliyidir
Lindsi Vonun möcüzəvi qayıdışı: Ayağını itirmək təhlükəsindən idman zalına - VİDEO
6 Mart 17:48
Digər

Lindsi Vonun möcüzəvi qayıdışı: Ayağını itirmək təhlükəsindən idman zalına - VİDEO

40 yaşlı dağ xizəkçisi ağır qəzadan cəmi dörd həftə sonra məşqlərə başlayıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub