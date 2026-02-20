BOK İnfantinonun üzərində “ABŞ” yazılmış papaq geyinməsinin qanuniliyini nəzərdən keçirəcək

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) prezidenti Kristi Koventri bildirib ki, təşkilat FIFA prezidenti Canni İnfantinonun Sülh Şurasının iclasında iştirakının qanuniliyini nəzərdən keçirəcək.
İdman.Biz bildirir ki, BOK-un üzvü olan İnfantino, BOK-un üzvlərindən siyasi neytrallıq prinsipinə ciddi şəkildə riayət etmələrini tələb etməsinə baxmayaraq, Sülh Şurasının ilk iclasında üzərində “ABŞ” sözü yazılmış qırmızı papaq geyinib.
“Bizim baxışımızdan siyasi neytrallığı qoruyuruq. Bu, yeganə düzgün yanaşmadır. Və biz bunu gələcəkdə də qorumaq niyyətindəyik. Mən bu vəziyyətdən xəbərdar deyildim. Biz bu məsələni nəzərdən keçirəcəyik”, - Koventri mətbuat konfransında bildirib.
Qəzza üzrə Sülh Şurasının ilk iclası 19 fevral cümə axşamı günü ABŞ paytaxtında baş tutub. Tədbirdə 40-dan çox ölkədən nümayəndə iştirak edib və dəvət olunanlar arasında Canni İnfantino da olub. Onun iştirakı Olimpiya hərəkatının rəhbərliyi arasında suallar doğurub.