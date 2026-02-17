20 Fevral 2026
AZ

Olimpiadadan qovulan “Survivor” çempionu narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

Digər
Xəbərlər
17 Fevral 2026 17:44
117
Olimpiadadan qovulan “Survivor” çempionu narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

Türkiyədə məşhurlara qarşı aparılan narkotik istintaqı çərçivəsində saxlanılanların sayı 19-a çatıb. Gözaltına alınanlar arasında tanınmış boksçu Adem Kılıççı da var.

İdman.Biz Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən “istifadə məqsədilə narkotik və ya psixotrop maddə almaq”, “qəbul etmək və ya saxlamaq”, “fahişəliyə təşviq və vasitəçilik etmək” və “narkotik maddə istifadəsini asanlaşdırmaq” maddələri üzrə 25 nəfərə qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində 19 şübhəli saxlanılıb.

Saxlanılanlar arasında müğənnilər Murat Dalkılıç və Kaan Tangöze, aktyor İsmail Hacıoğlu, boksçu Adem Kılıççı, Furkan Koçan, iş adamı Hakan Tunçelli və digər şəxslər yer alır.

Qeyd edək ki, Adem Kılıççı orta çəkidə çıxış edən peşəkar boksçudur. Kılıççı 2004-cü ildə Antalyada keçirilən Dünya Universitetlərarası Boks Çempionatında gümüş medal qazanıb. 2007-ci ildə ABŞ-nin Çikaqo şəhərində təşkil olunan Dünya Həvəskar Boks Çempionatında bürünc medal əldə edib. 2009-cu ildə İtaliyanın Peskara şəhərində keçirilən Aralıq dənizi Oyunlarında gümüş, 2013-cü ildə isə Mersində təşkil edilən eyni yarışda qızıl medal qazanıb.

2012 London Olimpiadasında müəyyən mərhələləri keçsə də, sonradan analizlər nəticəsində qadağan olunmuş maddə istifadəsi səbəbilə diskvalifikasiya edilib.

O, həmçinin 2017-ci ildə “Survivor” yarışında ikinci olub, 2018-ci ildə isə çempionluq qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keçmiş sevgilisindən Ronaldu barədə etiraf: “Mənə pul təklif etdilər”
19 Fevral 19:48
Futbol

Keçmiş sevgilisindən Ronaldu barədə etiraf: “Mənə pul təklif etdilər”

Gemma Atkinson illər sonra susqunluğunu pozaraq hər kəsi təəccübləndirib
Azərbaycanın antidopinq fəaliyyəti 2033-cü ildə Avropa Şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək - FOTO
19 Fevral 18:22
Digər

Azərbaycanın antidopinq fəaliyyəti 2033-cü ildə Avropa Şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək - FOTO

AMADA-nın fəaliyyəti və yeni antidopinq qanunvericiliyi ilə bağlı təqdimat Londonda keçirilən iclaslarda müzakirə edilib
“Nyukasl” azarkeşlərindən Bakıya xüsusi təşəkkür mesajı - FOTO
19 Fevral 17:58
Futbol

“Nyukasl” azarkeşlərindən Bakıya xüsusi təşəkkür mesajı - FOTO

Azarkeşlər hər kəsə Bakını ziyarət etməyi tövsiyə etdiklərini vurğulayıblar
Cahangir Həsənzadə AFFA-dakı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb? - İDMAN.BİZ-in AÇIQLAMASI
19 Fevral 17:46
Digər

Cahangir Həsənzadə AFFA-dakı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb? - İDMAN.BİZ-in AÇIQLAMASI

O, 2020-ci ildən bu vəzifəni icra edirdi
Sevgilisini öldürüb itlərə yedirən qatil meydanlara qayıdır - FOTO
19 Fevral 17:10
Futbol

Sevgilisini öldürüb itlərə yedirən qatil meydanlara qayıdır - FOTO

Bruno Fernandeş “Vasko da Qama”nın heyətinə daxil edilib
Milyonların izlədiyi matça Arda Güler və sevgilisi damğa vurdu - VİDEO
18 Fevral 16:04
Futbol

Milyonların izlədiyi matça Arda Güler və sevgilisi damğa vurdu - VİDEO

“Real”ın futbolçusu oyundan əvvəl romantik anlarla gündəmə gəldi
ABŞ Səfirliyi Nəriman Axundzadəni “Kolambus Kryu” klubuna transferi münasibətilə təbrik edib - FOTO
18 Fevral 13:27
Digər

ABŞ Səfirliyi Nəriman Axundzadəni “Kolambus Kryu” klubuna transferi münasibətilə təbrik edib - FOTO

Səfirlik həmçinin “Qarabağ” klubuna bu axşamkı Çempionlar Liqası qarşılaşmasında uğurlar və inamlı qələbə də arzu edib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub