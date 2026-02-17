Olimpiadadan qovulan “Survivor” çempionu narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

Türkiyədə məşhurlara qarşı aparılan narkotik istintaqı çərçivəsində saxlanılanların sayı 19-a çatıb. Gözaltına alınanlar arasında tanınmış boksçu Adem Kılıççı da var.
İdman.Biz Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən “istifadə məqsədilə narkotik və ya psixotrop maddə almaq”, “qəbul etmək və ya saxlamaq”, “fahişəliyə təşviq və vasitəçilik etmək” və “narkotik maddə istifadəsini asanlaşdırmaq” maddələri üzrə 25 nəfərə qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində 19 şübhəli saxlanılıb.
Saxlanılanlar arasında müğənnilər Murat Dalkılıç və Kaan Tangöze, aktyor İsmail Hacıoğlu, boksçu Adem Kılıççı, Furkan Koçan, iş adamı Hakan Tunçelli və digər şəxslər yer alır.
Qeyd edək ki, Adem Kılıççı orta çəkidə çıxış edən peşəkar boksçudur. Kılıççı 2004-cü ildə Antalyada keçirilən Dünya Universitetlərarası Boks Çempionatında gümüş medal qazanıb. 2007-ci ildə ABŞ-nin Çikaqo şəhərində təşkil olunan Dünya Həvəskar Boks Çempionatında bürünc medal əldə edib. 2009-cu ildə İtaliyanın Peskara şəhərində keçirilən Aralıq dənizi Oyunlarında gümüş, 2013-cü ildə isə Mersində təşkil edilən eyni yarışda qızıl medal qazanıb.
2012 London Olimpiadasında müəyyən mərhələləri keçsə də, sonradan analizlər nəticəsində qadağan olunmuş maddə istifadəsi səbəbilə diskvalifikasiya edilib.
O, həmçinin 2017-ci ildə “Survivor” yarışında ikinci olub, 2018-ci ildə isə çempionluq qazanıb.