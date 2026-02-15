Duatlon yarışının gözlənilməz qonağı – VİDEO

Türkiyə Triatlon Federasiyasının təşkilatçılığı ilə İzmirdə keçirilən Duatlon yarışı zamanı qaçış yoluna yoluna daxil olan quzu iştirakçılarla birlikdə qaçaraq rəngarəng görüntülərə səbəb olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, “qaçaq idmançı” kimi təqdim olunan heyvan həm atletlərin, həm də tamaşaçıların marağına səbəb olub.
Hadisə ilə bağlı danışan İzmirin triatlon nümayəndəsi Adnan Yahşi bildirib ki, ilk dəfədir başlarına belə hadisə gəlir:
“Daha əvvəl qaçışlara itlər, inəklər qoşulmuşdu. İlk dəfə bu sevimli quzu aramıza qatıldı. Özü də çox qorxmuşdu, amma çox şirindir”.
Qısa müddət qaçış yolunda qalan quzu daha sonra təşkilatçıların nəzarəti ilə ərazidən uzaqlaşdırılıb.