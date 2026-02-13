Nugget dramı işə çevrildi - FOTO/VİDEO

“Vulverhempton”un azarkeşi kimi tanınan balaca fanatın hekayəsi gözlənilməz sonluq alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı supermarket şəbəkəsi “Aldi” dörd yaşlı oğlanı “mini nagget dadlayıcısı” vəzifəsinə dəvət edib. Şirkət ölkə üzrə ilk rəsmi dadlayıcısını axtarırmış və Rorinin videosu ideal vaxtda qarşılarına çıxıb.
Ən maraqlı detal isə budur: balaca əməkdaşın iş yerinə atasının yaxınlaşmasına qəti qadağa qoyulub.
Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda atasının – Tom Smith – onun qutusundakı son toyuq naggetini götürməsi uşağın kədərli reaksiyasına səbəb olmuşdu. Kadrlər qısa zamanda viral yayılmış, minlərlə valideyn və fast-fud sevər balacaya dəstək mesajları göndərmişdi.