Azərbaycan Ordusunda cüdo, yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə birincilik keçirilir - FOTO

Azərbaycan Ordusunda cüdo, yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə birincilik keçirilir

Bu ilin hazırlıq planına əsasən, Azərbaycan Ordusunda cüdo, yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə birinciliyin açılış mərasimi keçirilib.

İdman.Biz Müdafiə Nazirliyinə istinadən bildirir ki, Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda təşkil edilən tədbirdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Hərbi orkestrin ifasında Dövlət Himni səsləndirilib.

İştirakçı komandaların tərkibi yoxlanıldıqdan sonra idmançılara yarışın məqsədi və təhlükəsizlik qaydaları çatdırılıb. Həmçinin hər üç yarışı idarə edəcək baş hakimlər təqdim olunublar.

Yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşi üzrə mübarizə aparacaq idmançıların çəki dərəcələri müəyyən edildikdən sonra fərdi və komanda qarşılaşmalarına start verilib.

Qeyd edək ki, yarışlarda hər idman növü üzrə 10 çəki dərəcəsində 11 komandadan ümumilikdə 297 idmançı iştirak edir.

Jurnalist gördüklərindən dəhşətə gəldi - VİDEO
18:37
Digər

Jurnalist gördüklərindən dəhşətə gəldi - VİDEO

Qazlı içkilərlə bağlı görüntü müzakirə yaratdı
Nəsimi rayonunda həvəskarlar arasında bilyard turniri keçirilib - FOTO
18:05
Digər

Nəsimi rayonunda həvəskarlar arasında bilyard turniri keçirilib - FOTO

Qaliblər medal və diplomlarla təltif olunublar
Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO
14:10
Futbol

Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO

Futbolçu Tenerifedə tarixi monastırı otelə çevirməyə hazırlaşır
Androidlərin döyüşü başladı - VİDEO
13:22
Digər

Androidlərin döyüşü başladı - VİDEO

Çində keçirilən dünya turnirində qalib 10 milyon yuanlıq qızıl kəmər qazanacaq
Azərbaycanı təmsil edən rusiyalıların RF-ə girişi qadağan edilə bilər
00:29
Digər

Azərbaycanı təmsil edən rusiyalıların RF-ə girişi qadağan edilə bilər

Rusiya əsilli idmançılar, çox güman ki, daimi yaşayış yerlərini seçməli olacaqlar
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcək
11 Fevral 18:44
Digər

Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcək

Tədbirlərin tarixləri barədə mediaya və ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür