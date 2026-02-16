16 Fevral 2026
AZ

Salahdan taktika istəyən fenomen gündəm oldu

Digər
Xəbərlər
16 Fevral 2026 05:34
70
Salahdan taktika istəyən fenomen gündəm oldu

Dünyaca tanınmış kontent istehsalçısı “IShowSpeed” Ramazan ayı öncəsi oruc tutacağını açıqlayıb və bu prosesi idarə etmək üçün Məhəmməd Salahı nümunə göstərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, fenomen canlı yayım zamanı fiziki enerjisini qoruyub-qoruya bilməyəcəyinə dair tərəddüd etdiyini bildirib. O, xüsusilə Salahın oruclu halda yüksək performans göstərməsinə heyran qaldığını deyib.

“Salah Ramazanda o oyunları necə keçir, həqiqətən başa düşə bilmirəm. Mənə də o sistemi izah etməlidir. Obaşdandan sonra meydana çıxıb qol vurmaq başqa səviyyədir”, - deyə o, zarafatla futbolçuya müraciət edib.

Açıqlamalar qısa müddətdə beynəlxalq mediada geniş yayılıb və sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər “Speed”in Ramazan boyunca yayım tərzinin dəyişib-dəyişməyəcəyini də müzakirə edirlər.

İdman mütəxəssislərinin fikrincə, Salahın bu dövrdəki performansının sirri iftardan sonra keçirilən xüsusi məşqlər, bol maye qəbulu və zülalla zəngin qidalanma planı ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, yuxu rejimi də tam şəkildə Ramazana uyğun qurulur.

Fenomenin bu tempə necə uyğunlaşacağı isə ilk günlərdə bəlli olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çopurov ulduz rəqibini vaxtından əvvəl məğlub etdi - VİDEO
15 Fevral 23:54
Digər

Çopurov ulduz rəqibini vaxtından əvvəl məğlub etdi - VİDEO

Azərbaycanlı çempion keçmiş UFC döyüşçüsünü boğma fəndi ilə dayandırdı
Corcinya Ronaldunun “Sevgililər günü” hədiyyəsini göstərib - VİDEO
15 Fevral 18:51
Digər

Corcinya Ronaldunun “Sevgililər günü” hədiyyəsini göstərib - VİDEO

Toyun yeri də məlum olub
Gənclərdən möhtəşəm nəticə: Avropa çempionatında medallar - FOTO
15 Fevral 18:39
Digər

Gənclərdən möhtəşəm nəticə: Avropa çempionatında medallar - FOTO

Belqraddan dörd qızıl, bir gümüş və iki bürünc gəldi
Duatlon yarışının gözlənilməz qonağı – VİDEO
15 Fevral 17:37
Digər

Duatlon yarışının gözlənilməz qonağı – VİDEO

Qaçış yoluna yoluna daxil olan quzu iştirakçılarla birlikdə qaçıb
91 yaşlı fransalı marafonçu yeddinci dəfə ata olub
14 Fevral 10:20
Digər

91 yaşlı fransalı marafonçu yeddinci dəfə ata olub

Pyer Sablenin həyat yoldaşının 39 yaşı var
Qeyri-adi çempionluq sevinci - VİDEO
13 Fevral 21:08
Digər

Qeyri-adi çempionluq sevinci - VİDEO

Braziliyada komanda kuboku stadionun sevimlisi ilə birlikdə qaldırdı

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu