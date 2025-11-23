Üçqat dünya çempionu Roman Repilov dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilib

Rusiyanın kirşə idmanı üzrə millisinin üzvü, üçqat dünya çempionu Roman Repilov barəsində cinayət işi çərçivəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Krasnoyarsk Mərkəzi Rayon Məhkəməsi Repilovu və Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı Aleksandr Peretyagini bir aylıq müddətə təcridxanaya göndərib.
Onlar idman məktəbinə alınmalı olan inventarlar üçün nəzərdə tutulmuş təxminən 11 milyon rublu (təqribən 231 000 AZN) mənimsəməkdə ittiham olunurlar.
İstintaq məlumatına görə, 2025-ci ilin mayında idman məktəbi ilə yeni avadanlığın alınması üçün müqavilə bağlanıb. Lakin tərəflər sənədləri saxtalaşdıraraq əvvəl istifadə olunmuş və müqavilə şərtlərinə uyğun olmayan inventarı təqdim ediblər.
İş üzrə daha iki şəxs – idman məktəbinin sabiq direktoru və məşqçisi – artıq öz günahlarını etiraf edib.
29 yaşlı Repilov kirşə idmanında ən titullu rusiyalı idmançılardan biridir: o, üçqat dünya çempionu, ikiqat dünya kubokunun sahibi və bir neçəqat Avropa medalı qazanıb.
33 yaşlı Peretyagin isə 2015-ci ildə Avropa çempionatının gümüş medalına layiq görülüb və hazırda Rusiya yığmalarının inventar hazırlığı üzrə mütəxəssis kimi çalışır.
Qeyd edək ki, bu il Rusiyada müxtəlif idman strukturlarında maliyyə maxinasiyaları ilə bağlı bir neçə cinayət işi açılıb.