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Rəşad Eyyubov: “Komandada çox şey yaxşı alındı”

Milli komanda
Xəbərlər
6 İyun 2026 22:43
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Rəşad Eyyubov: “Komandada çox şey yaxşı alındı”

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Rəşad Eyyubov Türkiyənin İsparta şəhərində Bəhreyn yığmasına qarşı keçirilən yoxlama oyunundan sonra AFFA-nın mətbuat xidmətinə fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, matç 3:0 hesabı ilə millimizin xeyrinə başa çatıb.

“Hazırlıq baxımından yaxşı oyun keçirdik. Heyətdə çoxlu yeni futbolçular var. Həmçinin bəzi taktiki gedişləri də sınamaq istədim. Bu gün komandada çox şey yaxşı alındı. Amma yenə də üzərində işləməli olduğumuz məqamlar kifayət qədərdir. Bu, vaxt və zəhmət tələb edən prosesdir.

Lorenzo Mezzotero və Qurban Səfərovun ilk qollarını vurmalarına çox sevindim. Hər bir qələbə bizim üçün önəmlidir. Çünki bu, komandada qalibiyyət ruhunun formalaşmasına kömək edir”, - Eyyubov deyib.

İdman.Biz
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