Elvin Cəfərquliyev: “Çox çətin oyun oldu”

Azərbaycan milli komandasının oyunçusu Elvin Cəfərquliyev komandanın “FIFA Series 2026” turnirindəki qələbəsi ilə bağlı şərh verdi.
İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu Syerra Leone ilə final matçının çətinliyini qeyd edib.
Oyun Azərbaycan komandasının penaltilərdə qələbəsi ilə başa çatıb (1:1, penaltilərdə 9:8).
“Çox çətin oyun idi. Rəqiblərimizin güclü komanda olduğunu bildiyimiz üçün çox əsəbi idim. Onlar çox mübarizə apardılar və əla fiziki formada idilər. Allaha şükürlər olsun ki, qalib gəldik. Komandamızı təbrik edirik. Bu qələbə bizə özünəinam verdi. Bu komanda çox motivasiyalıdır, uşaqlar böyük istəklə oynayırlar. Bu motivasiya ilə qalib gəlməyə davam edəcəyik”, - deyə Cəfərquliyev bildirib.