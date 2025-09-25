25 Sentyabr 2025
Usik Ceyk Polla MMA qaydaları ilə döyüşə hazır olduğunu bildirib

MMA
Xəbərlər
25 Sentyabr 2025 00:47
Ağır çəkidə boks çempionu çempionu Aleksandr Usık MMA qəfəsində bloger və boksçu Ceyk Polla qarşılaşmağa hazır olduğunu açıqlayıb.

İdman.biz bildirir ki, Ceyk Pol hazırda Cervonta Devis ilə sərgi görüşə hazırlaşır. Döyüş noyabrın 15-də aralıq çəki dərəcəsində (88,5 kq-a qədər) keçiriləcək və biri üç dəqiqə olan 10 raunddan ibarət olacaq.

"Yaxşı plandır. Mən burada beşinci yer üçün deyiləm, birincini istəyirəm. Tezliklə boks səhifəsini çevirəcəyəm, sonra isə səni qəfəsdə gözləyəcəm. Görəcəyik, səndə nə var: əsl cəsarət və ya sadəcə başlıq sevgisi", - Usik sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

