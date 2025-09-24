Çarlz Oliveyra Martin Qamrotla döyüşəcək - RƏSMİ - VİDEO

Oktyabrın 11-də Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçiriləcək "UFC Fight Night 261"də yüngül çəkidə 35 yaşlı sabiq UFC çempionu braziliyalı Çarlz Oliveyra 70 kq çəki dərəcəsində 8-ci pillədə qərarlaşan polyak Mateuş Qamrotla qarşılaşacaq.
Bu barədə İdman.biz UFC-nin mətbuat xidmətinə istinadən bildirir. Məlumata görə, onların döyüşü gecənin əsas hadisəsi olacaq.
Rafael Fiziyevin zədəsi səbəbindən Çarlz Oliveyra Rio-de-Janeyrodakı UFC turnirində rəqibsiz qalmışdı.
Oliveyra 2008-ci ilin martında peşəkar səviyyədə döyüşməyə başlayıb. Onun hesabında 35 qələbə, 11 məğlubiyyət var.
Qamrotun son döyüşü iyunun 1-də "UFC on ESPN 68"də olub. Qamrot yekdil qərarla Lüdovit Kleini məğlub edib.
İdman.biz