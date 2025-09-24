25 Sentyabr 2025
Keçmiş UFC çempionu: "Konor bu səbəbdən oktaqona qayıdacaq"

24 Sentyabr 2025 07:21
Keçmiş UFC çempionu: "Konor bu səbəbdən oktaqona qayıdacaq"

UFC Şöhrət Zalının üzvü və yarımağır və ağır çəkidə ikiqat keçmiş UFC çempionu Daniel Kormye məşhur irlandiyalı döyüşçü Konor Makqreqorun mümkün qayıdışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.biz bildirir ki, Kormye bu məsələyə optimistcəsinə yanaşır.

"Konor Makqreqoru oktaqona qayıtmağa sövq edə biləcək ən mühüm amil fanatların inamının itirilməsidir. Onun keçmiş şöhrətinin bir hissəsi sönməyə başlayır. Onun böyük qələbəyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq onun iştirakı ilə diqqəti cəlb edəcək döyüş təşkil etmək kifayətdir. İnanıram ki, o, döyüşmək arzusu ilə geri qayıtmır. O, artıq başa düşür ki, insanlar sadəcə onun biznesi ilə maraqlanmırlar, onun özünü işdə görmək istəyirlər", - Kormye deyib.

