Rafael Fiziyev döyüşün ləğvi ilə bağlı ilk dəfə DANIŞDI - VİDEO

UFC-də çıxış edən azərbaycanlı döyüşçü Rafael Fiziyev keçmiş çempion Çarlz Oliveyra ilə qarşılaşmaya niyə çıxa bilmədiyini açıqlayıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Fiziyev bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı videomüraciətdə danışıb:
“Hamı soruşur ki, niyə döyüşdən kənarda qaldım. Dizimi yenidən zədələdim. Hazırlıq yaxşı gedirdi, güləşirdim, amma diz yenə də tab gətirmədi. Bağlarda yırtıq, menisk. İndi əsas məsələ sağalmaqdır. Bu dizdən artıq iki dəfə əməliyyat olunmuşam. Üçüncü əməliyyata ehtiyac qalmasın deyə vaxtında müalicə vacibdir”.
Fiziyev, həmçinin rinqə nə vaxt qayıda biləcəyini də açıqlayıb:
“Bir neçə ay müalicə olunacağam. Düşünürəm ki, yeni ildən sonra yenidən döyüşə qayıdacağam. Yaxşı rəqiblə qarşılaşmaq üçün şans qazanmalıyam. Mənim üçün dua edin ki, tezliklə sağalam”.
Qeyd edək ki, Rafael Fiziyevin Çarlz Oliveyra ilə döyüşü oktyabrın 11-də Rio-de-Janeyroda keçirilməli idi. Azərbaycanlı idmançını bu görüşdə polşalı Mateuş Qamrot əvəz edəcək.
Teymur Tuşiyev