29 İyun 2026
AZ

Fiziyevin möhtəşəm nokautu UFC döyüşçülərini heyran qoydu: "Çox amansız idi!" - İDMAN.BİZ-in İCMALI

MMA
İcmal
29 İyun 2026 14:13
39
Fiziyevin möhtəşəm nokautu UFC döyüşçülərini heyran qoydu: "Çox amansız idi!" - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Rafael Fiziyevin Bakıda keçirilən turnirin əsas döyüşündə meksikalı Manuel Torres üzərində qazandığı möhtəşəm qələbə MMA aləminin tanınmış simalarının diqqətindən yayınmayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Fiziyevin ikinci raundda rəqibini parlaq nokautla məğlub etməsindən sonra bir çox UFC döyüşçüsü və ekspert sosial şəbəkələrdə onun çıxışını yüksək qiymətləndirib.

UFC-nin sabiq yarımorta çəki çempionu Belal Məhəmməd ilk olaraq Fiziyevin möhtəşəm qələbəsinə münasibət bildirib.

"Vau, nə möhtəşəm bitiriş!", – deyə o yazıb.

Daha sonra Məhəmməd azərbaycanlı döyüşçünün zərbə texnikasını xüsusi vurğulayıb:

"Torres geri qayıdacaq, o, çox dözümlü döyüşçüdür. İnsanlar sadəcə Fiziyevin zərbə texnikasının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu anlamırlar".

O, həmçinin Rafael üçün maraqlı ola biləcək növbəti rəqibi də təklif edib:

"Fiziyev – Yair döyüşü möhtəşəm olardı", – deyə Məhəmməd Rafaelin meksikalı Yair Rodrigeslə qarşılaşmasını arzuladığını bildirib.

UFC-nin yüngül çəki döyüşçüsü Terrens Makkinni də emosiyalarını gizlətməyib:

"Lənət olsun, bu çox amansız idi! Rafael geri döndü".

UFC döyüşçüsü Zak Pauqa isə Fiziyevi qiymətləndirməkdə yanıldığını etiraf edib:

"Mən düzgün proqnoz verəndə özümü həmişə tərifləyirəm. Ona görə də yanıldığımı etiraf etmək də ədalətlidir. Mən Fiziyevi tam silmişdim, amma demək olar ki, hələ də əvvəlki gücündədir".

UFC-nin sabiq döyüşçüsü və hazırkı şərhçisi Kenni Florian da ikinci raunddakı performansı yüksək qiymətləndirib:

"Fiziyevdən ikinci raundun möhtəşəm başlanğıcı və möhtəşəm sonluğu".

Yüngül çəkidə çıxış edən Markuel Mederos isə nokautu qısa, lakin təsirli sözlərlə təsvir edib:

"O, rəqibini yerə mıxladı".

Qeyd edək ki, Rafael Fiziyev Manuel Torresi ikinci raundda nokautla məğlub edib. Azərbaycanlı döyüşçü əvvəlcə fırlanaraq endirdiyi zərbə ilə rəqibini sarsıdıb, daha sonra parterdə endirdiyi zərbələrlə hakimə döyüşü dayandırmağa məcbur edib. Bu qələbə Fiziyevin məğlubiyyət seriyasına son qoymasına və UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində yenidən iddialı olduğunu göstərməsinə imkan verib.

Onu da əlavə edək ki, Bakıda keçirilən UFC turnirində çıxış edən digər azərbaycanlı döyüşçülər Tahir Abdullayev braziliyalı Cefferson Nasimento, Fərman Həsənov isə amerikalı Erik Nolan üzərində qələbə qazanıb. Nazim Sadıxov isə braziliyalı Mateus Kamiloya məğlub olub.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alim Nəbiyev: “Rafael Fiziyev bütün taktiki tapşırıqları yerinə yetirdi və qalib gəldi”
13:58
MMA

Alim Nəbiyev: “Rafael Fiziyev bütün taktiki tapşırıqları yerinə yetirdi və qalib gəldi”

Məşqçi döyüş öncəsi rəqib analizi və taktiki hazırlıqdan danışdı
Qeyci Makqreqorla döyüşə hazırdır
10:43
MMA

Qeyci Makqreqorla döyüşə hazırdır

UFC çempionu irlandiyalı sabiq titul sahibinə qarşı oktaqona çıxmaq istədiyini bildirib
Rafael Fiziyev: “Bakıda nokaut 100 min dollar bonusdan daha dəyərlidir”
28 İyun 01:56
MMA

Rafael Fiziyev: “Bakıda nokaut 100 min dollar bonusdan daha dəyərlidir”

Fiziyev “UFC Fight Night Baku”da meksikalı Manuel Torresə qalib gəlib
“UFC Fight Night Baku”: Dörd döyüşçüyə əlavə ödəniş olunacaq
28 İyun 00:14
MMA

“UFC Fight Night Baku”: Dörd döyüşçüyə əlavə ödəniş olunacaq

UFC Fight Night Baku turnirinin bonus sahibləri açıqlanıb
Rafael Fiziyev BMF kəmərinə sahib olmaq istəyir
28 İyun 00:02
MMA

Rafael Fiziyev BMF kəmərinə sahib olmaq istəyir - VİDEO

Fiziyev “UFC Fight Night Baku”da meksikalı Manuel Torresi nokauta salıb
Rafael Fiziyev rəqibini oktaqona çıxdığına peşman etdi
27 İyun 23:01
MMA

Rafael Fiziyev rəqibini oktaqona çıxdığına peşman etdi - VİDEO

Həmyerlimiz meksikalı döyüşçünü məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb