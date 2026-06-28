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Rafael Fiziyev: “Bakıda nokaut 100 min dollar bonusdan daha dəyərlidir”

MMA
Xəbərlər
28 İyun 2026 01:56
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Rafael Fiziyev: “Bakıda nokaut 100 min dollar bonusdan daha dəyərlidir”

“Əgər azarkeşlərimin qarşısında nokautla 100 min dollar bonus arasında seçim etməli olsaydım, mütləq doğma azarkeşlərimin qarşısında nokautu seçərdim”.

İdman.Biz xəbər verir ki, “UFC Fight Night” əsas yarışının qalibi Rafael Fiziyev bunu mətbuat konfransında bildirib.

“Bu hissləri heç bir pula almaq olmaz.

Mən, həqiqətən də, yalnız Bakıda qalib gəlmək istəməzdim.

İndi, xüsusən də Azərbaycanda, çox sayda insan məni izləyir. Onların dəstəyini hiss edirəm və həqiqətən də yenidən uduzmaq istəmirəm, çünki bilirəm ki, onlar mənimlə nə qədər maraqlanırlar. Mən qalib gələndə onlar sevinir və bu da məni sevindirir.

Bu dəstəyə görə Azərbaycan azarkeşlərinə çox minnətdaram. Bu, həqiqətən də mənim üçün çox şey ifadə edir.
Azərbaycanlı döyüşçülərin inkişafı baxımından Tofiq Musayev, Nazim Sadıxov, Tahir Abdullayev, Fərid Əlimuradov, Fərman Həsənov və mən artıq UFC-də yarışırıq. Əminəm ki, gələcəkdə təşkilatda daha çox Azərbaycan nümayəndəsi olacaq.

İdeyasına gəldikdə isə... ABŞ-da xüsusilə Azərbaycan döyüşçüləri üçün MMA məktəbi yaratmaq lazım olduğunu düşünmürəm. Əksinə, idmanın bu növü Azərbaycanda inkişaf etdirilməlidir. Məhz burada yeni istedadların inkişafı üçün şərait yaratmalıyıq ki, gənc idmançılar vətənlərində inkişaf edib qlobal səviyyəyə çata bilsinlər.

Nazim məğlub olanda artıq döyüşə hazırlaşırdım. Bunu görmək mənim üçün çox çətin idi. Onu 2017-ci ildən tanıyıram; o, yaxın dost, demək olar ki, qardaşdır. Onun üçün çox kədərləndim.

Onun xüsusilə indi dəstəyə ehtiyacı var. Karyerasında çətin bir dövrdür, amma əminəm ki, mütləq qayıdacaq. Yenidən qalib gəlmək üçün lazım olan hər şeyə malikdir.

Tofiq Musayev haqqında da bir neçə kəlmə demək istərdim. Son döyüşündən sonra bir çox insan mənə yazdı: “Niyə heç nə paylaşmadın? Niyə onu sosial mediada dəstəkləmədin?” Amma insanlar bir şeyi başa düşmürlər: Tofiq mənim üçün sadəcə həmkar deyil, o, əsl qardaşdır. Mən onu çox sevirəm və hörmət edirəm. Döyüşündən əvvəl onun üçün dua etdim.

Düşünmürəm ki, sosial mediada dəstək göstərməyə ehtiyac var. Bəzən uyğun anı gözləmək, şəxsən görüşmək və sadəcə kimisə qucaqlamaq daha vacibdir. Məhz bu anı gözləyirəm”, - deyə Fiziyev bildirib.

İdman.Biz
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